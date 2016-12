Cal muncit, înfometat și lăsat să moară în Constanța! Ce pățește stăpânul?

Cruzime fără margini! Un constănțean, pe numele său Givan Arnăutu, și-a muncit iapa până la epuizare, fără s-o hrănească, după care a lăsat-o să moară în zona industrială din municipiu. În cele din urmă, animalul a fost preluat de activiști și transportat la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Veterinarii au dat totul pentru a-l salva, însă, după câteva zile, calul a murit. Întrebarea este acum: proprietarul bietului animal va plăti pentru crima sa ori va scăpa nepedepsit ca să poată să-și bată joc și de alte necuvântătoare lipsite de apărare? Incredibil, cel care a avut iapa în „grijă" spune că aceasta a plecat singură din ograda sa și că el nu are nicio vină pentru ce s-a întâmplat.

Oamenii au ajuns la limita răbdării! Români din toată țara au ieșit în stradă, duminică, și au cerut parlamentarilor să înăsprească pedepsele pentru cei care chinuie și omoară animale. Cu circa trei săptămâni în urmă, mai mulți activiști au lansat o petiție online intitulată „Poliţia Română trebuie să pedepsească abuzatorii animalelor!“. Mai mult, iubitorii de animale și cei de la World Animal Protection au adunat peste 60.000 de semnături pentru un document prin care cer încetarea imediată a metodei inumane de „capturare și ucidere” a câinilor maidanezi din Constanța. Însă, în ciuda eforturilor depuse de acești oameni, abuzurile și crimele continuă. O scenă cutremurătoare a avut loc de curând în Constanța.

CAL MUNCIT PÂNĂ LA MOARTE! STĂPÂNUL PLĂTEȘTE PENTRU ASTA?

O iapă a fost bătută, muncită până la epuizare, înfometată și abandonată pe stradă ca să moară sub un soare arzător. Asta s-a gândit stăpânul că merită calul lui, pe care l-a exploatat până a căzut la pământ. Bietul animal a fost lăsat în zona industrială din Constanța, în voia sorții. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Givan Arnăutu, cel care a abandonat bietul animal, este cercetat de autorități, dar nu dă nici doi bani pe ce i s-ar putea întâmpla. Cu un tupeu și cu o cruzime de neînchipuit, acesta trecea în fiecare zi nepăsător pe lângă animalul pe care l-a lăsat să moară, spun martorii. El a mai avut și tupeul să spună că nu a părăsit iapa, ci că aceasta a fugit din ograda lui. O femeie gravidă în luna a opta a aflat sâmbătă, 3 septembrie, despre acest caz și a decis să meargă în plină noapte la locul în care a fost abandonată iapa și s-o păzească până va găsi o soluție ca s-o ia de acolo. În ajutorul ei a venit doar o bună prietenă.

Cele două au stat de pază la căpătâiul animalului, într-o zonă a orașului în care nici bărbații nu au curaj noaptea să meargă. În cele din urmă, în dimineața zilei de 4 septembrie, reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța au intervenit și au preluat animalul. „Când am adus iapa aici, a trebuit să o dăm jos cu mare grijă, pentru că nu se putea ține pe picioare. Nu poate să meargă pentru că a fost muncită până la epuizare fără să aibă potcoave. Mai mult, dacă vă vine să credeți, cei care s-au folosit de acest animal i-au bătut un cauciuc cu niște cuie într-o copită. Eu am o suspiciune. Acea copită a fost complet distrusă, arată pur și simplu ca un papuc. Calul a fost muncit până a căzut din cauza rănilor și apoi a fost abandonat. Cei care se folosesc de aceste animale le lasă să doarmă pe asfalt, să zacă în propria urină", a declarat la acea dată Adrian Bîlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Însă, după cinci zile de tratament, animalul a murit în ciuda eforturilor veteranilor de a-l ține în viață. Se pare că, din lipsa hranei și din cauza bătăilor, iapa a orbit pur și simplu în ultimele zile din viața sa.

LEGE AVEM, DAR CE FACEM CU EA?

Bărbatul care a ucis prin rele tratamente acest animal poate scăpa basma curată, spun reprezentanții Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului din România. Lege avem, dar nu prea o aplicăm, mai spun aceștia. „În cazul individului respectiv vorbim despre un cumul de infracțiuni. Cu alte cuvinte, dacă a abandonat animalul riscă pedeapsa cu închisoarea de la șase luni la trei ani și la asta se adaugă tot o pedeapsă de la șase luni la trei ani pentru maltratarea animalului. Vorbim despre traume fizice și psihice. Faptul că acest cal a fost muncit fără să fie hrănit face ca stăpânul să fie încadrat la maltratare. Însă problema este că, din experiența pe care o am, poliția, parchetele și instanțele din țară nu au pus în aplicarea legea. Așteptăm ca să vedem într-o zi un polițist, procuror sau un judecător în fața căruia să ne scoatem pălăria și să spunem că într-adevăr a făcut dreptate pentru animale", a declarat Mircea Șerbănoiu, președintele Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului din România.

