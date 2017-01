„Calapod periclitează grav bugetul oraşului Năvodari”

Consilierii locali din Năvodari au hotărît, săptămîna trecută, în şedinţă extraordinară, emiterea de obligaţiuni în valoare de 200 de miliarde de lei, pentru o perioadă de 20 de ani, cu o perioadă de graţie de doi ani. Potrivit afirmaţiilor primarului Tudorel Calapod, cu aceşti bani se vor efectua lucrări de canalizare şi asfaltare, se vor amenaja trame stradale în mai multe zone din oraş şi se vor finaliza lucrările la piaţa centrală. La Năvodari au mai fost emise obligaţiuni, pe care Primăria trebuie să le achite pînă în iunie 2008. Proiectul de hotărîre prezentat de primarul Calapod a iscat discuţii aprinse în rîndul consilierilor, şase dintre cei 19 consilieri locali votînd împotrivă. Consilierul PSD, Nicolae Matei şi-a motivat votul prin faptul că proiectul de hotărîre nu are avizul comisiilor de specialitate, nu a fost afişat timp de 30 de zile la sediul Primăriei şi nici nu a fost organizată o dezbatere publică în acest sens, aşa cum prevedea Legea administraţiei publice locale. “Primarul abuzează de faptul că a avut cvorum. Pentru această hotărîre, liberalii s-au rupt în două – unii au votat pentru, alţii, împotrivă, realizînd gravitatea unei astfel de hotărîri“, a declarat Matei. El a mai spus că toţi consilierii PSD au votat împotriva proiectului şi că vor ataca hotărîrea în contencios administrativ. “Primarul nu a venit cu un studiu de fezabilitate pentru a prezenta obiectivele care se vor realiza cu aceşti bani şi pentru ca noi, consilierii, să vedem ce capacitate de realizare a proiectului are constructorul desemnat. Luăm în calcul acest aspect pentru că a mai fost îndatorat oraşul odată pentru finalizarea lucrărilor la Casa de Cultură, iar constructorul nu avea capacitatea de a efectua toate lucrările“, a mai spus Matei. El a adăugat că gradul de îndatorare al oraşului depăşeşte capacitatea de a achita aceste datorii. Corelat cu datoria TSP Ecoterm şi cu celelalte datorii pe care le mai are Primăria, oraşul a fost îndatorat cu 365 de miliarde de lei, potrivit afirmaţiilor lui Matei, la care se mai adaugă şi dobînzile. “Primarul ar fi trebuit să precizeze scris în hotărîrea de consiliu pentru ce lucrări de investiţii se emit aceste obligaţiuni. Mai mult decît sigur vor să bage bani în bugetul primăriei pe care mai apoi să îi cheltuie fără ca nimeni să îi întrebe nimic. Este o acţiune aventurieră şi periculoasă a primarului, care periclitează grav bugetul oraşului. Niciun primar nu a îndatorat pînă acum bugetul oraşului pentru o perioadă de 20 de ani. Corelat cu presiunile pe care le face Traian Băsescu la Petromidia, Năvodari va ajunge cu succes un sat european“, a mai declarat Matei. La rîndul său, consilierul PNL, Florin Chelaru, care deţinea funcţia de preşedinte al Comisiei de buget-finanţe în cadrul CL, s-a declarat împotriva hotărîrii: “Bugetul oraşului este de 400 de miliarde de lei şi mi s-a părut exagerat să îndatorăm oraşul cu 200 de miliarde de lei. Noi dorim să fie aduşi bani la bugetul local din fonduri externe, dar nu vedem să se facă nimic în acest sens, în schimb îndatorăm oraşul, fiind cea mai uşoară variantă. Primăria trebuie să aducă bani în oraş, nu să împrumute“. Ca măsură de protest faţă de atitudinea primarului Calapod, Chelaru şi-a dat demisia, la sfîrşitul săptămînii trecute, din funcţia de preşedinte al Comisiei buget-finanţe: “Am considerat că nu pot să particip la o astfel de acţiune. Primarul trebuia să vină la mine şi să îmi spună exact ce vrea să facă şi împreună poate găseam o soluţie. Eu nu pot sprijini un astfel de proiect şi am spus în cadrul şedinţei că nu se pot baza pe sprijinul meu pentru o astfel de hotărîre.“