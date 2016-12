Călător fraudulos, închis pentru...ultraj

07:39:51 / 20 Martie 2015

o sa trebuiasca sa va obisnuiti cu efectele noului cod penal

un timp o sa fie asa pentru ca sistemul a schimbat regulile dar boii care au facut codul penal si au conceput si procedura au uitat un lucru esential pe care si Napoleon il stia legile trebuiesc facute in functie de rata criminalitatii si in functie de gravitatea si frecventa acestora din care cauza in tara cu democratia cea mai veche de ex. pedeapsa cu moartea este in vigoare cind adaptati legile blinde de mielusei la lupi nu merge bre nea predoiu si tanti bica...