Călătorie „ilustrată” în Constanţa anilor 1895-1945

Pe piaţa de carte constănţeană va apărea, peste o lună, un volum fundamental dedicat Constanţei vechi, realizat în condiţii grafice deosebite. Albumul „Constanţa Remember 1895-1945” poartă semnătura regretatului colecţionar Viorel Ovidiu Lipovan şi a lui Gabriel-Octavian Nicolae, preşedinte al Asociaţiei Filateliştilor „Tomis”, membru fondator şi vicepreşedinte al Carto-Clubului Român, Filiala Dobrogea. Volumul reuneşte cărţi poştale ilustrate care evocă Constanţa de altădată, din colecţiile celor doi pasionaţi de cartofilie. În cadrul unui interviu acordat cotidianului „Telegraf”, Gabriel-Octavian Nicolae, a vorbit despre geneza, „istoria” şi importanţa acestui album pentru peisajul cultural constănţean.

Reporter: Cum a apărut ideea elaborării unui album al Constanţei cu imagini de epocă?

Gabriel Nicolae: Trebuie să ne întoarcem în timp, cu 12 ani în urmă, când, în întâlnirile mele de suflet cu Viorel Ovidiu Moldovan, acesta îmi povestea lucruri interesante, inedite, poveşti romanţate care stau în spatele acestor frumoase cărţi poştale ilustrate, întregindu-le farmecul şi parfumul de altădată. Eu i-am sugerat să le scrie, să le aştearnă pe hârtie şi împreună să facem o selecţie a celor mai frumoase cărţi poştale ale Constanţei, pe care să le oferim publicului larg sub forma unui album.

Rep.: Există mai multe monografii ale Constanţei. Prin ce se particularizează albumul „Constanţa Remember 1895-1945”?

G. N.: Este foarte bine să mai apară astfel de monografii, volume de acest gen există şi în biblioteca mea. Încă de la început, am gândit acest album ca fiind unul în care să primeze imaginea şi mai puţin textul. Am căutat să evităm capcana datelor tehnice şi istorice. Am încercat să prezentăm cele mai frumoase imagini ale Constanţei, pe scurt, lăsând cititorul să le descopere farmecul şi parfumul. De aceea este un album inedit.

Rep.: V-aţi gândit să duceţi în contemporaneitate acest proiect?

G. N.: Există o astfel de iniţiativă, care nu ne aparţine, dar în care vom fi şi noi implicaţi şi care se va concretiza într-un album exhaustiv al Constanţei.

Rep.: Care consideraţi că este punctul „de greutate” al acestui album?

G. N.: Punctul „de greutate” îl constituie calitatea pieselor selecţionate. În album apar chiar cele mai frumoase şi mai spectaculoase ilustraţii din Constanţa veche şi forma de prezentare mi se pare foarte atractivă, foarte apropiată de suflet. Câteva piese sunt unicat şi pot fi văzute şi de public, cu această ocazie. De asemenea, capitolul legat de litografii este ceva inedit. Fiecare capitol are ineditul şi farmecul lui.