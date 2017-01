Călătorii în vagoane de lux, la 200 km/h!

În plin proces de aliniere la standardele europene din domeniul feroviar, Compania CFR Călători a demarat un amplu proces de modernizare a vagoanelor care deservesc trenurile româneşti. După introducerea în folosinţă a celebrelor vagoane Business Class, destinate oamenilor de afaceri cu dare de mînă şi care doresc să aibă la dispoziţie servicii de internet şi restaurante ultramoderne, CFR Călători a anunţat achiziţionarea altor vagoane pentru trenurile Intercity. Cei care călătoresc cu trenul pe distanţe lungi vor avea la dispoziţie, chiar din acest an, 34 de vagoane noi, echipate modern, cu funcţii TGV, în valoare de 33 milioane de euro. De altfel, primele unităţi sînt disponibile din această săptămînă la trenurile Intercity 595 şi 596, pe relaţia Bucureşti -Timişoara şi retur, acestea fiind integrate la firma „Astra” Arad. “Operatorul naţional feroviar îşi propune ca, pentru perioada următoare, serviciul Intercity să capete o nouă dimensiune, prin ridicarea standardului de călătorie, fără însă a fi modificate tarifele corespunzătoare acestui rang de tren. Următoarele rute pe care vor mai circula sînt de la Bucureşti spre Arad, Constanţa, Cluj, Iaşi, Suceava, Galaţi şi retur”, se arată într-o informare a Ministerului Transporturilor. Noile vagoane pot atinge viteze de 160 - 200 km/h şi dispun de o serie de dotări speciale, în funcţie de clasa de confort. Dacă vagonul de clasa I (seria 1.091) are în dotare patru monitoare TFT - 19’’, pentru prezentare programe video şi promo, montate cîte două în fiecare zonă destinată călătorilor, vagonul de clasa a II-a (seria 8.789) are doar două monitoare TFT - 21’’. Totodată, acestea sînt dotate cu funcţii de climatizare şi cu echipamente care vor permite punerea în funcţiune a unui sistem automatizat de informare a pasagerilor, conform standardelor europene în domeniul transportului. De asemenea, vagoanele sînt dotate cu un spaţiu minibar, central sau la unul din capetele salonului, frigider, cuptor cu microunde, cafetieră sau computer tip consolă cu monitor de 15’’ (pentru transmitere şi vizualizare programe transmisie în vagon).