Călătoriile cu trenul, în cădere liberă

Criza economică se face tot mai mult simţită în sectorul feroviar, atît companiile de marfă, cît şi cele de călători fiind nevoite să treacă prin furcile caudine ale scăderii comenzilor de transport. Situaţia este cu atît mai dificilă cu cît, de la o creştere substanţială a veniturilor în acest sector, pe parcursul anilor trecuţi, companiile din calea ferată asistă acum neputincioase la prăbuşirea pieţei de transport. Numai reprezentanţii Companiei CFR Călători susţin că, în ianuarie, au înregistrat o diminuare a fluxului de călători cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însă previziunile sînt sumbre în condiţiile în care Ministerul Transporturilor intenţionează să treacă pe linie moartă şi 12.000 de salariaţi din cadrul celor trei societăţi de transport feroviar. \"Avem probleme cu adaptarea la trafic, iar acest lucru s-a constatat în urma unor statistici din luna ianuarie, cînd am observat că fluxul de călători a scăzut cu pînă la 8% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Ca urmare, am făcut o analiză şi, în februarie, am recurs la anularea temporară a 200 de trenuri\", a declarat directorul de marketing al Companiei CFR Călători, Adrian Vlaicu. Acesta susţine că societatea îşi adaptează oferta la cerinţele de transport ale economiei, ceea ce înseamnă nu numai anulări de trenuri, ci şi relocări. \"Este necesară menţinerea unui grad minim de eficienţă a serviciului şi trebuie să asigurăm un pachet minim social\", consideră Vlaicu, care apreciază că tot mai mulţi călători sînt descoperiţi fără bilet. Reprezentanţii CFR Călători au anunţat că fluxul de călători pe rutele internaţionale se încadrează în parametrii normali, Bucureşti-Viena şi retur fiind cel mai solicitat traseu.