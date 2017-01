Călăul jurnalistului american decapitat ar fi un rapper britanic

Ucigaşul jurnalistului american executat marţi de gruparea Statul Islamic ar putea fi un rapper din Londra. Tabloidul britanic „The Sun” este cel care face dezvăluirea şi care susţine că tânărul, împreună cu alţi doi britanici, ar fi format gruparea The Beatles, care s-a alăturat jihadiştilor din Siria. În timp ce anchetatorii din Marea Britanie încearcă să-l găsească pe călău, familia ziaristului le reproşează autorităţilor americane că nu au făcut mai mult ca să-l salveze. Cel care l-ar fi decapitat pe James Foley se numește Abdel-Majed Abdel Bary, un britanic de 23 de ani din Londra, scrie cotidianul The Sun. Autoritățile britanice au deschis o anchetă după apariţia înregistrării cu execuţia ziaristului, pentru că bărbatul care l-a decapitat avea un puternic accent britanic. Ipoteza a fost susţinută încă de la început de premierul David Cameron. Gruparea Statul Islamic, care controlează teritorii întinse din nordul Irakului şi nord-estul Siriei, mai are cel puţin 20 de occidentali în captivitate şi toţi pot sfârşi precum James Foley.