Calculatoare performante în toate şcolile din judeţ

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor-Daniel, a inaugurat, ieri, în comuna Ion Corvin, un nou program privind susţinerea învăţămîntului din mediul rural. După acordarea de burse pentru primii trei elevi la învăţătură din fiecare clasă gimnazială şi înmînarea rechizitelor şcolare pentru peste 35.000 de elevi de la sate, programul privind înfiinţarea laboratoarelor de informatică în instituţiile de învăţămînt din comune este cea de-a treia premieră naţională lansată la Constanţa cu finanţarea exclusivă a CJC. Prin acest program vor fi înfiinţate, cu o investiţie de 3.200.000 de euro, 441 de laboratoare de informatică în 66 de localităţi ale judeţului. “Timp de trei ani, şcolile din judeţ vor fi dotate cu calculatoare plecînd de la un computer la zece elevi, în primul an, ajungîndu-se la unul la cinci elevi, în al doile an, iar în cel de-al treilea an, şcolile vor avea un calculator la doi elevi”, a declarat Constantinescu la inaugurările primelor două laboratoare de informatică din mediul rural finanţate de CJC, unul în Ion Corvin, iar cel de-al doilea, în satul Viile, care aparţine administrativ de Ion Corvin. “Pentru prima dată, şcolile din Ion Corvin şi Viile au laboratoare de informatică. În următoarele două săptămîni, toate şcolile din mediul rural vor avea 3.700 de calculatoare performante, la standarde europene”, a mai spus Constantinescu.