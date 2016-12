Calculatoarele ne vor fi accesate şi fără mandat?

08:39:39 / 20 Decembrie 2014

Pana acum se asculta doar cu mandat

Cei care se ocupa cu activitati indreptate impotriva tarii stiu foarte bine cum sa comunice cu cat mai putine riscuri de a fi prinsi,uneori chiar in cardasie cu cei care trebuie sa combata asa ceva. Pulimea oricum se descopera in prostie pe feisbuci ,se tradeaza intr-o veselie,nu e o problema cu condusul masei tampe populare. Sindromul sefului suprem si mereu aplaudat este in afara logicii dar exista peste tot in lume,mai ales in tari mai reduse ca substanta sociala ca a noastra. Autocratii,dictatorii vor sa se stie in siguranta deplina nu doar ca pozitie dar si ca tinta laudelor,fie ele si silite. Lupta impotriva terorismului e o acoperire pentru actiunile de stapanirea maselor manipulate.Altfel,strazile si nu numai, sunt doldora de tot soiul de banditi.