Calcule pentru finalul de tur la FC Farul

OBIECTIV CLAR

Revenită în partea superioară a clasamentului Seriei I a Ligii a II-a, graţie celor cinci etape consecutive fără înfrângere, FC Farul are şansa de a ajunge pe un loc promovabil la finalul turului, dacă va obţine punctajul maxim în rundele rămase din prima parte a sezonului. Misiunea constănţenilor pare realizabilă, mai ales că adversarii din aceste jocuri se află în subsolul clasamentului. “Pentru noi, obiectivul pentru acest final de tur este să câştigăm cele patru jocuri rămase din prima parte a campionatului, dar luăm fiecare meci în parte. Prima ţintă este să bifăm cele trei puncte sâmbătă, la Rm. Sărat. Sunt importante şi rezultatele contracandidatelor, dar cel mai mult contează ce facem noi. Când ne-am văzut de treabă şi nu ne-am uitat în curtea altora, am obţinut patru victorii consecutive”, a explicat antrenorul Marius Şumudică. “Sperăm să luăm toate punctele, mai ales că avem adversari facili şi nu mai sunt probleme la club. Cu patru victorii am putea ajunge pe locul secund la finalul turului”, a adăugat preşedintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu. Altfel, după antrenamentul de ieri, Şumudică a decis să renunţe la atacantul uruguayan Matias Indarte Da Rocha, sosit miercuri în probe. Constănţenii vor pleca azi la Rm. Sărat, unde sâmbătă, de la ora 11.00, vor întâlni echipa gazdă, CSM, în etapa a 14-a a Ligii a II-a.

PROGRAM SPECIAL

Aflaţi în conflict cu conducerea clubului, după ce au refuzat renegocierea contractelor şi au depus memorii la FRF, Andrej Rastovac şi Dragan Gosic au primit un program special de antrenament. Astfel, cei doi se pregătească dimineaţă, de la ora 7.30, pe terenul de la Baza “Triunghi”, sub comanda antrenorului Eugen Şovăilă, şi seara, de la ora 20.00, la Stadionul “Farul”, cu Grigorie Tudor, tehnicianul de la Centrul de copii şi juniori. “Au avut oferte de la alte cluburi şi nu au vrut să plece. În plus, nu au mai jucat la Farul din vară, dar au refuzat să-şi rezilieze contractele”, a explicat Iovănescu.