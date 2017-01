Căldura ajunge în tot orașul până în noaptea de 18 spre 19 octombrie

Pe fondul numeroaselor discuții din societatea civilă privind scăderea temperaturilor, Primarul Constanței, Decebal Făgădău, a anunțat luni seara, pe contul personal de Facebook, că de marți, 18 octombrie, va începe livrarea agentului termic. „Chiar dacă doar 4 asociații au cerut acest lucru, am solicitat RADET și Electrocentrale Constanța să furnizeze căldură pentru constănțeni. De mâine dimineața, începe furnizarea agentului termic, astfel încât spre prânz primele zone (cele din apropierea CET-ului) vor fi încălzite. Întrucât canalul termic are peste 220 de km, căldura va ajunge în tot orașul în cursului nopții de mâine (18 spre 19 octombrie)“, spune Decebal Făgădău.

Cu puțin timp înainte de anunțul făcut de primar pe canalele de socializare, reporterii cotidianului Telegraf îl contactaseră pe directorul RADET Constanța, Liviu Popa, pentru a explica de ce caloriferele rămân reci, deși unii constănțeni se plâng că îngheață în apartamente. Potrivit directorului, Regia este pregătită să înceapă livrarea agentului termic, însă regulamentul nu îi permite. Și asta deoarece temperaturile sunt încă destul de ridicate. Conform regulamentului, RADET poate furniza energie termică sub formă de căldură după ce timp de 3 zile consecutiv se înregistrează o valoare medie a temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mică de +10 grade C, între orele 18.00 și 6.00. ”Am avut două nopți consecutive - vineri spre sâmbătă și sâmbătă spre duminică (14/15 octombrie și 15/16 octombrie - n.r.) - cu temperaturi sub 10 grade, iar azi-noapte (16/17 octombrie - n.r.) au fost 11,5 grade C. Noi nu putem face altfel decât ceea ce scrie în regulament”, a explicat directorul RADET.

PE CINE SĂ ÎMPACI MAI ÎNTÂI

Părerile în ceea ce privește livrarea agentului termic de la mijlocul lunii octombrie sunt împărțite, spune vicepreședintele pe probleme tehnice al Uniunii Asociaţiilor de Proprietari Constanţa, Vasile Hârsescu, care a discutat cu oamenii. ”Unii vor căldură pentru că au copii mici. Alții se tem că, odată pornită căldura, vor trebui să plătească încă de pe acum, chiar dacă afară se mai încălzește”, a subliniat el. Potrivit directorului Popa, cele peste 1.000 de asociaţii de proprietari din Constanța nu doresc încă începerea furnizării căldurii. ”Cu excepția a două asociații de proprietari din blocurile ANL unde au centrală de gaz, nu am primit nicio solicitare.

Reprezentanții RADET Constanța roagă consumatorii să semnaleze eventualele probleme de etanșeitate a instalațiilor la Dispeceratul RADET (tel. 0341.461.000 și 0241.616.792 - program non-stop).

După intervenția primarului, caloriferele constănțenilor conectați la rețeaua RADET vor începe să se încălzească, dincolo de regulamentele regiei și de opiniile divergente din sânul asociațiilor de proprietari.