Căldura blochează semnalele de durere emise de organism

Cercetători din cadrul Colegiuui Universitar din Londra au ajuns la concluzia că temperaturile ridicate blochează semnalele de durere emise de corpul uman, avînd acelaşi efect ca un medicament calmant, "dezactivînd" durerea la nivel molecular. Specialiştii au utilizat tehnologia ADN pentru a monitoriza căldura şi receptorii senzaţiei de durere din interiorul unei celule.

Echipa a dorit să descopere de ce căldura are efect în cazul unor dureri interne, precum crampele menstruale sau colicile. Aceştia au declarat că temperaturile de peste 40 de grade Celsius activează receptorii de căldură ce blochează efectele mesagerilor chimici (receptorii de durere) care determină corpul să detecteze durerea. Căldura nu oferă doar o stare de confort ci are efect placebo, funcţionînd ca orice calmant de la farmacie. Datele moleculare au indicat faptul că durerea poate fi calmată de căldură timp de pînă la o oră. Durerea provocată de colici, cistite, menstruaţie este cauzată de reducerea temporară a fluxului de sînge, care are ca efect dilatarea unor organe precum intestinul sau uterul, ducînd la afectarea ţesuturilor locale şi activînd receptorii durerii.

Pînă acum căldura a fost considerată un factor de confort, cu un anumit efect asupra circulaţiei sîngelui. Acest studiu demonstrează cum funcţionează căldura la nivel celular, rezultatele fiind importante pentru procesul de creare a unei noi generaţii de calmante.