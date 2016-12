Căldură în apartamentele din Mangalia

Pentru că temperaturile din timpul nopţii au coborât sub 10 grade Celsius timp de 72 de ore consecutiv, societatea de termoficare din Mangalia, Goldterm SA, a început să furnizeze agent termic către populaţie. Cu această ocazie, directorul societăţii, Dan Georgescu, a spus că agenţii economici şi consumatorii casnici trebuie să verifice instalaţiile interioare pentru a preveni eventualele inundaţii odată cu umplerea instalaţiilor. Pe de altă parte, directorul Goldterm Mangalia a afirmat că agentul termic va fi furnizat către consumatori atât timp cât temperaturile nu cresc. „Dacă nu, o să dăm căldură doar atunci când asociaţiile de proprietari vor solicita acest lucru. Nu are rost să dăm căldura “afară pe geam”, iar populaţia să plătească inutil”, a spus Georgescu, care a adăugat că temperatura agentului termic livrat consumatorilor se ridică la 40 de grade Celsius. În altă ordine de idei, directorul Goldterm a afirmat că, săptămâna viitoare, vor fi finalizate lucrările de racordare a tuturor celor 14 centrale termice mari din oraş la reţeaua de gaz. „Alimentarea centralelor termice cu gaz va însemna costuri mai mici pentru producţia energiei termice”, a spus Georgescu. În plus, directorul Goldterm a declarat că vor fi păstrate şi vechile instalaţii la centrale, care funcţionau pe bază de combustibil lichid uşor. Pe de altă parte, Dan Georgescu a mai punctat faptul că preţul de facturare al gigacaloriei va rămâne neschimbat, respectiv 295 lei/gigacalorie.