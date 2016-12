Căldură în grădiniţă, după două luni de frig

ISTORIE TUMULTUOASĂ După ce au învăţat timp de două luni în frig într-o grădiniţă ultramodernă, cu toate dotările unei unităţi de învăţământ europene, preşcolarii au reînceput luni programul educaţional în condiţii optime. În sfârşit, au căldură. Grădiniţa din localitate are o istorie tumultuoasă. Începută cu mult drag şi cu bune intenţii încă din anul 2005, construcţia a fost finalizată abia anul trecut, din cauza subfinanţării. Putem spune că „s-a făcut performanţă” în ce priveşte lentoarea cu care s-au derulat lucrările. Şi nu din cauza constructorului sau a administraţiei locale, ci a fostelor guverne care nu au alocat în timp util banii pentru construcţia acesteia. Concret, lucrările au fost începute în urmă cu şapte ani. Dacă în primii patru ani, Guvernul Boc a alocat cu ţârâita banii pentru unitatea de învăţământ, de trei ani nu a mai trimis niciun leu către Cuza Vodă. Şi asta în condiţiile în care construcţia grădiniţei era finalizată!!! Mai era nevoie doar de amenajarea curţii pentru ca cei mici să aibă unde să se joace. Pentru ca imobilul să nu se degradeze, administraţia locală şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi-au dat mâna şi au finalizat lucrările în vara anului trecut, când autoritatea judeţeană a alocat şi fondurile necesare achiziţiei mobilierului. Nu a mai rămas de cumpărat decât centrala termică. Caloriferele erau montate, instalaţia pusă la punct, dar lipsea centrala.

SOLUŢIA ÎN OGRADA PROPRIE Administraţia locală a sperat ca până în toamnă să o cumpere, dar lipsa banilor a pus-o din nou în dificultate. Aşa se face că, la început de noiembrie, camera centralei era încă goală. Primarul Nicolae Horneţ avea promisiuni cu nemiluita. „Firma constructoare ne-a tot promis că ne va aduce centrala, pentru că s-a angajat să o achiziţioneze, însă nu am primit nimic. De la o zi la alta am tot aşteptat, dar nu am mai putut sta aşa pentru că iarna începuse şi nu puteam ţine copiii în frig“, a declarat primarul, care a adăugat că, încă din toamnă, fusese cumpărat şi combustibilul pentru încălzirea tuturor unităţilor de învăţământ din localitate. Evident că primarul a căutat finanţări, însă până la urmă tot în ograda proprie a găsit soluţia. „Am pus leu peste leu şi cu banii din încasările la bugetul local am reuşit să cumpărăm centrala. Nu aveam altă soluţie. Centrala ne-a costat 12 mii de lei, am montat-o şi acum copiii au, în sfârşit, căldură“, a mai spus primarul.