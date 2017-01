Căldură insuportabilă în saloanele Spitalului Judeţean

O îngheţată sau un pahar de apă rece sînt cele mai la îndemînă remedii împotriva căldurii. Dar pentru pacienţii aflaţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă acestea sînt imposibil de aplicat. Astfel, la fel ca în fiecare an, cei care au nenorocul de a se afla internaţi în cea mai mare unitate sanitară din judeţ în perioada verii, vor trebui să suporte canicula din saloanele şi aşa supraaglomerate. Chiar dacă temperatura din termometre nu a depăşit încă 27 de grade Celsius, în saloanele spitalului este deja foarte cald. “De abia respirăm. Este extrem de cald în acest salon. Stăm opt persoane într-o încăpere proiectată pentru şase”, a spus Crina Marinescu, o pacientă internată în Clinica de Neurologie. În unele saloane, pacienţii şi-au adus ventilatoare de acasă, însă în cele mai multe, bolnavii au ca singură soluţie de a se răcori uşile şi ferestrele deschise. “Din păcate, nu le putem deschide. Ferestrele sînt înţepenite, uşile ieşite din balamale. Am fost internat şi anul trecut în spital, tot cam în această perioadă. Pot spune că ferestrele nu s-au reparat, însă nu mai sînt chiar aşa de multe persoane într-un singur salon”, a spus Ion Mandache, un pacient din Secţia de Neurologie. În unele secţii, care au primit sponsorizări, de care tot medicii au făcut rost, au fost montate aparate de aer condiţionat şi ferestre termopan. Conducerea spitalului susţine că, în cel mai scurt timp, va fi schimbată tocăria în întreg spitalul. “Nu putem să montăm aparate de aer condiţionat peste tot în spital, deoarece instalaţia electrică a unităţii sanitare nu a fost proiectată pentru a face faţă unei asemenea solicitări. Am demarat deja un proiect de înlocuire a acestei instalaţii electrice, după care vom monta şi aparate de aer condiţionat”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean.