Căldură mare în următoarele două săptămâni

În următoarele două săptămâni vremea va fi călduroasă, caracterizată prin medii de peste 30 de grade Celsius în Dobrogea, se arată în prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 26 iulie - 7 august. Astfel, în primele două zile, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 30 de grade C în primele două zile, apoi vor marca o creștere și vor ajunge la valori de 32 - 33 de grade, în perioada 28 iulie - 1 august. Ulterior, regimul termic va scădea ușor, iar valorile diurne vor reveni la o medie de 30 de grade C spre finalul intervalului. Temperaturile minime se vor menține la valori medii de 20 - 22 de grade C pe toată durata intervalului de prognoză. Potrivit ANM, doar izolat și trecător vor fi condiții pentru ploi slabe cantitativ.