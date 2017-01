Căldura ne topește. Câte grade vor fi!

Vremea călduroasă va persista și în următoarele zile. Este anunțul făcut de meteorologi, care spun că urmează zile toride, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 35 de grade Celsius în Dobrogea. Miercuri, 27 iulie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele se vor încadra între 28 și 34 de grade C, iar minimele între 19 și 24 de grade C. Joi, 28 iulie, va fi la fel de cald, înregistrându-se valori termice asemănătoare cu cele din ziua precedentă. Vineri, 29 iulie, va fi și mai cald, maxima zilei urmând să ajungă la 35 de grade C.