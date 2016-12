Calea spre independenţă a Unităţii Medico-Sociale Agigea

DESCENTRALIZARE Atât de mult trâmbiţata descentralizare solicitată în primul rând de autorităţile locale are la bază cunoaşterea nevoilor din zonele pe care le administrează. Cum ar putea vreun ministru de la Bucureşti să ştie că în comuna Topraisar este nevoie de refacerea sistemului de canalizare? Cum ar putea vreun ministru să ştie că desfiinţarea Spitalului Băneasa lasă fără asistenţă medicală peste 60.000 de locuitori ai judeţului Constanţa? Cum ar putea vreun ministru să ştie că judeţul Constanţa este la un pas de a deveni deşertul României? Autoritatea judeţeană este interfaţa între nevoile locale şi conducerea centrală a ţării. Din nefericire, în prezent, parlamentele judeţene au puteri limitate, deciziile cele mai importante pentru comunităţile locale fiind luate tot de cei de la centru.

EFICIENŢĂ Şi continuând în ideea eficienţei, CJC a dovedit încă o dată că implicarea autorităţii judeţene poate conduce la reducerea costurilor pentru o unitate medico-socială abandonată de Ministerul Sănătăţii. Este vorba despre fostul Spital TBC de la Agigea. În urma reorganizării sistemului sanitar s-a decis desfiinţarea unităţii sanitare de la Agigea, lucru neacceptat de CJC. În urma mai multor discuţii cu reprezentanţii ministerului, CJC a reuşit transformarea spitalului în secţie exterioară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. Jumătate din locaţie a fost transformată în unitate medico-socială pentru oamenii cu afecţiuni psihice. Imediat după preluare, CJC s-a implicat în amenajarea acestei unităţi medico-sociale pe care a transformat-o vizibil. Accesând fonduri europene, a schimbat sistemul de încălzire central cu unul care foloseşte energii regenerabile. O altă investiţie a fost făcută în sistemul de alimentare cu apă. „Este o investiţie de aproximativ 12.000 de euro, care a constat în săparea unui puţ la o adâncime de 50 de metri şi montarea unor pompe submerse. Prin apa pe care o scoatem facem o economie de 90% în ceea ce priveşte apa consumată, în prezent apa din puţ o folosim doar în scop menajer şi pentru irigat. Suntem în probe să vedem dacă poate fi şi consumată. Trebuie să spun că, prin această investiţie a CJC, facem anual o economie la bugetul propriu al instituţiei de aproximativ 10.000 de euro”, a declarat directorul Unităţii Medico-Sociale Agigea, dr. Ovidiu Preda. El a precizat că, în perioada următoare, în curtea unităţii medico-sociale, va fi montată o turbină eoliană care, după punerea în funcţiune, va asigura independenţa energetică a unităţii medico-sociale.

REDUCERI DE CHELTUIELI. CJC nu s-a oprit aici. Tot în ideea reducerii cheltuielilor pentru întreţinerea bolnavilor din centrul de la Agigea, CJC a decis includerea unităţii medico-sociale în programul de solarii demarat de CJC în acest an, “Consumăm produse româneşti”. Solariile au fost montate ieri în curtea unităţii medicale, urmând ca în perioada următoare să se primească şi sistemele de irigare şi răsadurile. „Aşa cum am demonstrat până în prezent că ne putem plia pe problemele existente, şi vorbim aici despre eficientizarea resurselor, ceea ce facem aici vine în întâmpinarea lucrurilor pe care le-am făcut până acum. Am primit, cu ajutorul CJC, şi în mod special al preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, două solarii noi, pe care le vom întreţine şi care vor duce la scăderi de costuri semnificative în bugetul instituţiei, bani cu care vom putea gândi alte proiecte. Lângă aceste sere vom face şi o livadă de 120 de pomi fructiferi. Produsele obţinute le vom folosi în bucătăria proprie pentru hrana pacienţilor. Solariile sunt cu atât mai binevenite cu cât în scurt timp va demara şi proiectul Centrului Alzheimer, iar numărul bolnavilor aproape că se va dubla”, a spus dr. Ovidiu Preda. Poate că actualii guvernanţi ar face bine să se uite la aceste exemple din judeţul Constanţa şi să le preia, pentru că, astfel, multe instituţii publice îşi pot eficientiza activitatea.