Caleb Followill va deveni tată

Liderul trupei Kings of Leon, Caleb Followill şi soţia sa, modelul Lily Aldridge, aşteaptă primul lor copil. Nu se cunosc alte detalii despre copil, cu excepţia faptului că doamna Followill a intrat deja în al doilea trimestru al sarcinii. Caleb Followill, în vârstă de 29 de ani şi Lily Aldridge, de 25 de ani, model al casei Victoria\'s Secret, s-au căsătorit în mai, după o relaţie de peste doi ani.

Caleb Followill este liderul grupului american Kings of Leon, din care mai fac parte fraţii săi, Nathan Followill (percuţie / backing vocals) şi Jared Followill (chitară bas / sintetizator), dar şi vărul lor, chitaristul Mathew Followill. Iniţial comparaţi cu cei de la formaţia The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea Rock & Roll-ului Dixie-style, cei de la Kings of Leon s-au transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental.