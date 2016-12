Calendar cultural şi social al Asociaţiei Nevăzătorilor Constanţa, pe luna mai

Concursul \"Prietenii cărţii braille\" - concurs de nivel naţional, susţinut în două faze, zonală şi naţională, pe teme diferite, cu material tipărit în scrierea braille, care înlesneşte cunoaşterea şi practicarea scris-cititului braille, dar şi dezvoltarea memoriei şi ordonarea ei, lucru neapărat necesar pentru o persoană fără vedere. Concursul de citire rapidă în braille care se desfăşoară odată cu \"Prietenii cărţii\" dorindu-se cu acelaşi rezultat. Concursul de creaţie literară \"Carmen Sylva\" care după cum se denumeşte încurajează creaţia literară de toate genurile, şi este tot la nivel naţional. Concursul naţional \"Pe meridianele lumii\", desemnat tot la nivel naţional, ca şi primul descris, numai că materialul de pregătit soseşte pe suport audio, deci cu o mai largă posibilitate de participare şi foloseşte cărţi de călătorii, memorialistică, descoperiri geografice, vieţile unor personalităţi marcante ale istoriei, geografiei sau artei de toate genurile, atît româneşti cît şi universale. Concursul \"Imaginea ta contează\" se desfăşoară ca satelit al lui \"Pe meridianele lumii\" şi anume odată cu acesta, însă are ca dedicaţie strictă femeile, concurente care sînt supuse, pe lîngă probe feminine, practice şi unei pregătiri temeinice în ce priveşte îngrijirea, imaginea, aspectul, culorile, coafura., etc. Acest mod de a sensibiliza partea feminină este pentru a le uşura şi a sprijini în viaţa cotidiană. Concursul de limba franceză „Punctatorul magic” este un concurs în special dedicat elevilor din şcolile speciale şi nu numai, a scriitorilor şi cititorilor în braille, după cum spune titlul, punctatorul fiind o unealtă de scris în relief, manuală (se folosea în general pînă la apariţia în România a maşinii de scris specială). Concursul naţional al formaţiilor artistice, ştiut fiind că în lipsa unui anume simţ se dezvoltă în mod deosebit celelalte sau cu deosebire unul din ele, urechea muzicală şi vocea sînt des talente ale persoanelor fără vedere. Aceştia, o dată pe an, zonal şi naţional se întrec pe secţiuni, muzică uşoară-folck şi taraf, muzică populară şi romanţe. Concursuri trimestriale de cultură generală, locale cu membrii filialei Constanţa, desfăşurate la sediul asociaţiei. Activitatea cercului din cadrul comisiei de femei, menită să atragă şi să educe mamele, tinerele, pentru ceea ce înseamnă familia, îngrijirea copiilor, gospodăria, sănătatea, planingul familial. Cercul pensionarilor face ca persoanele care nu mai sînt în activitate să fie totuşi active (avînd pensionari nevăzători la vîrste destul de tinere), să fie în legătură unii cu alţii, să întreţină relaţii amicale, diverse jocuri special gîndite pentru cei fără vedere. Există un mare număr de cărţi în scrierea braille, dar şi în negru, în biblioteca instituţiei, dar şi cartea pe suport audio, cît şi un mare număr de lucrări dramatizate (teatru, radiofonie) la dispoziţia doritorilor. Diferite sărbători, Moş Crăciun, Paşti, Ziua Copilului, Ziua Femeii etc., excursii pe distanţe mai scurte, de o zi, sau mai lungi, participări la spectacole de teatru sau muzică, avînd reduceri la costul biletelor.

Turneul naţional de Golbal, joc special adaptat pentru nevăzători, importat din Canada şi Statele Unite, un gen de fotbal mult restrîns, folosind o minge cu clopoţei înăuntru, într-un teren delimitat de sfoara cu clopoţei. Campionatul naţional de popice, folosind piste de popicărie şi nu de bowling, sport iubit şi practicat foarte serios în ţară. Campionatul naţional de atletism cuprinde cam toate ramurile de atletism: săritura în lungime şi triplusalt, ambele cu elan, aruncarea greutăţii, discului şi suliţei, alergînd de la 100 m plat, 400, la 800. În această ramură de sport, membrii filialei noastre au avut în ani rezultate deosebite, ajungînd să fie campioni naţionali şi balcanici. Campionatul naţional de şah, în turneu elveţian, campionatul naţional de table, toate aceste activităţi sînt menite pentru dezvoltarea completă, intelectuală (concursurile culturale au scos la iveală persoane cu un bagaj de cunoştinţe de invidiat, oameni cu care se poate discuta despre orice subiect), cît şi fizică, ajutînd la „desprinderea de însoţitor”, orientarea în spaţiu, etc. Toate aceste activităţi sînt susţinute de un angajat specializat, special pentru acest fel de activităţi, fără să implice obligativitate din partea nevăzătorilor, ci doar plăcerea şi destinderea unui lucru deosebit şi bine făcut. În luna mai a acestui an, în cadrul filialei se organizează, astăzi, 13 mai, ora 19:00, audierea concertului „Stradivarius Virtuoso”, sîmbătă, 16 mai, ora 10:00, concurs trimestrial de cunoştinţe de cultură generală, cu premii în bani, sîmbătă, 23 mai, participarea la o excursie în sudul Dobrogei la mănăstirile Dervent şi Sf. Andrei, urmate de recreere la iarbă verde, săptămîna 25 - 31 mai, asistarea la un spectacol în cadrul „Teatrului de Stat Constanţa”.