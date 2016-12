Calendar de examene şi concursuri

Calendarul de examene şi concursuri, pentru anul 2012, pentru medici, medici dentişti, farmacişti, chimişti, biologi şi biochimişti, a fost anunţat de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS). Astfel: pe 14 martie are loc examenul pentru obţinerea titlului de medic, medic dentist şi farmacist specialist; pe 11 mai are loc examenul pentru obţinerea de atestate; pe 18 mai are loc examenul de obţinere a gradului de specialist, respectiv principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti; pe 11 iunie are loc examenul pentru obţinerea gradului de primar pentru medici, medici dentişti şi farmacişti; pe 27 septembrie are loc examenul pentru obţinerea de atestate. În ultima decadă a lunii septembrie are loc examenul pentru obţinerea titlului de specialist anestezie şi terapie intensivă. În ultima săptămână a lunii septembrie are loc sesiunea de înscrieri pentru a doua specialitate pentru medici, medici dentişti şi farmacişti specialişti; pe 18 octombrie are loc examenul de obţinere a titlului de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist; pe 18 noiembrie are loc concursul de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie (dacă va coincide cu un tur al alegerilor se va decala data cu o săptămână).