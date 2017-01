Calendar sportiv - 25 noiembrie

@ 1425 - Stareţul mănăstirii din Bichester (Anglia) oferă "4 pence şi diverse cadouri pentru jucătorii de fotbal, cu prilejul Sfintei Ecaterina".

@ 1686 - Parlamentul din Rennes (Franţa) interzice "sub pedepse grave", jocul numit "la soule" (un "strămoş al fotbalului").

@ 1914 - S-a născut, la Martinez (California, SUA), jucătorul de baseball Joe DI MAGGIO, unul dintre cei mai mari jucători din istorie, de trei ori MVP, de 13 ori participant la All Star Game, încă deţinător a cinci recorduri ale Major League Baseball. Celebritatea sa a fost sporită de tumultoasa viaţă sentimentală: a fost căsătorit cu actriţele Dorothy Arnold-Olson, June O'Dea şi Marilyn Monroe şi a avut legături amoroase cu alte celebrităţi (Marlene Dietrich, Liz Renay, Cleo Moore, Gloris de Haven, Elizabeth Ray). Cu Marilyn a fost căsătorit doar 274 zile, dar, la moartea ei, el a suportat toate cheltuielile şi, timp de 20 ani, de trei ori pe săptămînă, i-a adus la mormînt cîte şase buchete de trandafiri roşii. În plus, spre deosebire de ceilalţi doi soţi ai actriţei sau alţii care au cunoscut-o, şi în ciuda unor promisiuni financiare fabuloase, Joe Di Maggio nu a vorbit niciodată despre viaţa lor intimă. A încetat din viaţă la 8 martie 1999, la Hollywood, după ce a donat milioane de dolari în scopuri caritabile. A rămas în memoria poporului american, fiind pomenit în opere literare (Hemingway, Chandler), cîntece (Les Brown, Simon & Garfunkel, Woody Guthrie, Jennifer Lopez, Madonna), seriale TV (Seinfeld, The Simpsons), filme (Prima zi de mai), sportivi (Navratilova, Gretzky). Este considerat "o legendă a baseball-ului şi o icoană americană".

@ 1951 - S-a născut, în Zaandam (Olanda), fotbalistul Johnny REP. A evoluat la: Zaandam (1965-1971), Ajax Amsterdam (1971-75; 1980-81; două titluri: cîştigător al CCE - 1973 şi al Cupei Intercontinentale - 1972), Valencia (1975-77), Saint-Etienne (1979-1983), Zwolle (1983-84), Feyenoord (1984-86), Haarlem (1986-87). A jucat la două turnee finale ale CM (cînd Olanda a devenit dublă vicecampioană mondială), marcînd şapte goluri - record olandez, încă în vigoare. Lansat de antrenorul român Ştefan Kovaci, în manşa a doua a finalei Cupei Intercontinentale din 1972 (Ajax - Independiente Buenos Aires 3-0) în care a înscris două goluri. În echipa naţională: 37 jocuri/ 14 goluri. Înălţime: 1,80 m; greutate: 77 kg.

@ 1953 - Pe Stadionul "Wembley", în meciul secolului la fotbal, Anglia suferă prima înfrîngere pe teren propriu în 90 ani: 3-6 cu Ungaria. Au înscris: Sewell, Mortensen, Ramsey-penalty, respectiv Hidegkuti 3, Puskas 2, Bozsik.