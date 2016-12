Călianu nu prea ştie să justifice cei 38.038 lei cheltuiţi în martie

Deputatul PDL Petru Călian a declarat, la un post de televiziune, că este de acord cu reducerea cheltuielilor parlamentarilor, fiind “un interes de bun simţ”. Declaraţia lui pare falsă dacă luăm în considerare faptul că deputatul democrat liberal a cheltuit în luna martie 38.038 lei (peste 380 de milioane de lei vechi): “În primul rând, cheltuielile de transport vizează doar transportul de la Cluj la Bucureşti şi retur, ca deputat. (…) Diferenţa rezultă din deplasarea mea în delegaţie oficială la adunarea parlamentară a Consiliului Europei din care am făcut parte. Luna martie are cinci săptămâni de lucru şi atunci creşte costul transportului”. Cu toate justificările lui tardive, Călian le-a spus totuşi jurnaliştilor că este de acord că toate cheltuielile parlamentarilor trebuie reduse. Şi pentru că tot îşi doreşte reduceri de fonduri, Călianu, al cărui nume a apărut şi într-un scandal legat de nişte dansatoare în cluburi de noapte, a cheltuit şi 10.404 lei pentru cabinetul de parlamentar. (A.M.)