Calificare cu emoţii pentru Steaua

20:40:36 / 23 Iulie 2015

Rusinea mileniului

D-le Lungu scrie domnule ce au vazut toti romanii la televizor,ce meci cutremurator de infect,dezamagitor, si plin de ura de catre toti traitorii acestor momente HAOTICE si LIPSITE TOTAL de PATRIOTISM si de tricolorul Romanesc. Scrie domnule despre Radoi ce fel de ANTRENOR este, ce a antrenat el in viata lui si mai ales ca este antrenor la cea mai iubita IUBITA formatie de fotbal din romania, :-a adus JIJI ca e finul lui, dar nu are calificare ,inclinatie, si absolut nimic de tehnica de antrenor,.Romania mai are maxim 4-5 adevarati antrenori, adevarati antrenori ,dar nimeni nu-i cauta,patronii nu au treaba cu ORGOLIU si RESPECTUL LUMII fata de fotbalul din tara,. Ce am vazut aseara , cred ca este un dezastru pentru romania si mai ales pentru COMENTATORI si JURNALISTI care cum i-au microfonul timp de 90 de minute numai lauda asemenea javre de jucatori RUSINE, NE-am saturat de BATJOCORA