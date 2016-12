Calificare de senzație în Final Four

Visul nou-înființatei HC Dobrogea Sud Constanța de a prinde un loc în Cupele Europene încă din primul sezon de existență începe să prindă contur, după ce gruparea de pe litoral s-a calificat în Final Four-ul Cupei României la handbal masculin, grație unei victorii de senzație obținute sâmbătă, în fieful ocupantei locului secund din Liga Națională, HC Odorhei, scor 34-30 (14-16), în sferturile de finală ale competiției.

Cotat cu șansa a doua, liderul Seriei A din Divizia A nu s-a speriat de adversar, care nu pierduse niciun meci pe teren propriu în acest sezon, și a condus încă din startul partidei. Cu președintele clubului, Ionuț Rudi Stănescu, între buturi, constănțenii s-au aflat la cârma jocului timp de 20 de minute, dar gazdele au revenit pe finalul primei reprize și au intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, 16-14. La reluare, defensiva oaspeților a funcționat perfect, iar HC Dobrogea Sud a revenit la conducere pe tabela de marcaj grație unei evoluții pragmatice în ofensivă. Cu zece minute înainte de final, echipa pregătită de Djorje Cirkovic avea un avantaj de șapte goluri, astfel că ultimele minute au fost liniștite, constănțenii asigurându-și prezența în „careul de ași” al competiției.

„Chiar dacă scorul pare să arate altceva, a fost extraordinar de greu. Toată echipa a jucat extraordinar, am ratat foarte puțin, nu am făcut greșeli neforțate și apărarea a funcționat excelent. Pentru mulți a fost o surpriză, dar noi ne-am dus la Odorhei doar cu gândul la victorie. A fost ambiția noastră! Prezența în această fază a competiției este o performanță imensă pentru un club nou-înființat, dar ne dorim și mai mult. Vrem să mergem în Cupele Europene, iar pentru a realiza acest obiectiv trebuie să câștigăm trofeul”, a declarat Stănescu. „A fost greu, dar în repriza secundă am avut vreo zece minute în care am înscris gol după gol, în timp ce adversarii nu au marcat nici măcar o dată. În ultimele minute am avut experiența necesară să ținem de rezultat, iar spectatorii s-au ridicat în picioare și ne-au aplaudat”, a precizat George Buricea.

Pentru constănțeni au marcat: Cutura 7 goluri, L. Toma 7, Vujadinovic 6, Rakcevic 5, Buricea 5, Angelovski 4. Au mai jucat Stănescu, Săulescu și Bologa.

FINAL FOUR LA CONSTANȚA?

Șansele celor de la HC Dobrogea Sud de a câștiga trofeul ar putea crește considerabil dacă Final Four-ul competiției se va organiza la Constanța. „După ce Baia Mare a renunțat să mai organizeze Final Four-ul, nicio echipă nu și-a depus candidatura pentru licitația programată pe 27 ianuarie. În aceste condiții, există două variante: federația va desemna un teren neutru sau va organiza o nouă licitație, la care vor participa cele patru calificate în această fază a întrecerii. Ne-am dori să jucăm la Constanța, pentru că, beneficiind de sprijinul spectatorilor, am avea șanse mai mari la câștigarea trofeului. Organizarea ne-ar costa în jur de 25.000 de euro, iar banii aceștia nu există în bugetul clubului. Autoritățile locale nu ne pot ajuta, pentru că legile nu permit acest lucru, astfel că singura șansă ar fi să vină un sponsor lângă noi”, a explicat Stănescu.

În Final Four s-au mai calificat și alte două echipe: Dunărea Călărași, care a trecut surprinzător de Dinamo București, liderul Ligii Naționale, cu 32-29, și CSM București, care a câștigat greu, după aruncări de departajare, cu 31-30, în fața celor de la HC Adrian Petrea Reșița. Ultimul sfert de finală, Steaua București - CSM Ploiești, este programat luni, de la ora 17.30 (în direct la Digisport 2).

„Teoretic, CSM București ar fi de evitat în semifinale, dar am demonstrat că ne putem bate cu oricine”, a spus Stănescu. „Cu Dunărea Călărași ne știm bine, pentru că am jucat multe meciuri amicale, pe cei de la CSM București ne-am dori să-i întâlnim în finală, așa că ar fi bine să înfruntăm Steaua în penultimul act”, a adăugat Buricea.

