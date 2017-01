Calificare fără emoții pentru Halep

Privită drept una dintre principalele contracandidate ale liderului mondial, americanca Serena Williams, la câștigarea trofeului la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, Simona Halep confirmă previziunile specialiștilor, reușind un parcurs excelent la Melbourne. Tenismena constănțeană, clasată pe locul 3 în clasamentul WTA, s-a calificat, ieri, în turul al treilea, după ce a învins-o, fără drept de apel, pe australianca Jarmila Gajdosova, locul 62 WTA, cu scorul de 6-2, 6-2, după o oră și șapte minute de joc. Sportiva în vârstă de 24 de ani a avut o evoluție convingătoare, în special la serviciu, realizând șapte ași. „Am jucat foarte bine şi sunt mulţumită de jocul meu. Cred că am jucat foarte bine şi am avut un serviciu bun. M-am adaptat bine la condiţiile meciului, am intrat bine pe teren şi am fost foarte liniştită. Sunt în cea mai bună formă a mea și sunt foarte încrezătoare în mine”, a spus învingătoarea. Forma demonstrată de Halep îi dă mari șanse pentru a avansa în fazele superioare, mai ales că în runda următoare a competiției va evolua împotriva americancei Bethanie Mattek-Sands, clasată doar pe locul 258 WTA, care a învins-o în manşa secundă, cu scorul de 7-6 (7/3), 7-6 (8/6), pe Kristina Mladenovic (Franța, locul 71 WTA). Accidentată mai multe luni anul trecut, Mattek-Sands, fostă nr. 30 WTA în iulie 2011, a intrat pe tabloul principal de simplu la Australian Open datorită „clasamentului protejat”. Prin calificarea în turul al treilea, constănțeanca și-a asigurat 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 80.000 de dolari americani.

Tot în turul al treilea a acces și Irina-Camelia Begu, locul 42 WTA, după ce a învins-o pe Katerina Siniakova (Cehia, locul 81 WTA) cu scorul de 7-5, 6-4, după două ore şi patru minute. Begu se va lupta pentru un loc în optimi cu sportiva germană Carina Witthöft, locul 104 WTA.

START ȘI PENTRU TECĂU

Celălalt constănțean prezent la Melbourne, Horia Tecău, începe azi aventura în proba de dublu, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, cei doi, favoriți nr. 6, întâlnind în primul tur cuplul format din Ricardas Berankis (Lituania) și Andreas Haider-Maurer (Austria). Tecău va evolua și în proba de dublu mixt, unde va face pereche cu Lucie Hradecka, perechea româno-cehă urmând să joace mâine, în runda inaugurală, împotriva cuplului alcătuit din Andreja Klepac (Slovenia) și Chris Guccione (Australia). Constănțeanul a câștigat titlul în această probă la Australian Open, în urmă cu trei ani, împreună cu americanca Bethanie Mattek-Sands. Tot la dublu mixt, Florin Mergea va evolua alături de olandeza Michaella Krajicek, cei doi întâlnind, în primul tur, dublul format din Elina Svitolina (Ucraina) și Raven Klaasen (Africa de Sud).

În noaptea de miercuri spre joi, revelația Marius Copil, locul 194 ATP, a jucat, în turul secund, cu deținătorul titlului, elveţianul Stan Wawrinka, cap de serie nr. 4, pe arena „Margaret Court”, în jurul orei 4.30. Tot azi, dar în primul tur la dublu feminin, Irina-Camelia Begu și Lara Arruabarrena (Spania) vor întâlni cuplul chinez Zhaoxuan Yang și Qiu Yu Ye, în timp ce Raluca-Ioana Olaru şi Tatjana Maria (Germania) vor lupta împotriva cuplului alcătuit din Bethanie Mattek-Sands (SUA) și Lucie Safarova (Cehia).