Calificare fără emoţii pentru Steaua

Returul confruntării dintre Steaua şi Ujpest nu a dat mari emoţii echipei bucureştene, aseară, la Budapesta. Învingătoare în tur, pe teren propriu, cu 2-0, Steaua a cîştigat şi în deplasare, cu 2-1, prin golurile marcate de Szekely, în min. 59, şi Grzelak, în min. 66, respectiv Vasko, în min. 81. Antrenorul Cristiano Bergodi a folosit următorii jucători: Tătăruşanu - Golanski, D. Goian, E. Baciu, P. Marin - Szekely, Bicfalvi (46 Onicaş), Toja (83 A. Ionescu), Nicoliţă (65 Grzelak) - R. Surdu, B. Stancu. În turul al III-lea preliminar, Steaua va înfrunta formaţia scoţiană Motherwell, care a surclasat, cu 8-1 (Murphy 16, 19, 34, Slane 25, Forbes 28-pen., 50, Hutchinson 38, McHugh 73 / Roshi 65), pe KS Flamurtari, după ce, în tur, echipa scoţiană s-a impus cu 1-0. FC Vaslui va avea ca adversară echipa cipriotă Omonia Nicosia, care, după 4-0 în tur, a cîştigat şi în deplasare, 4-1 (Konstantinou 27, 66, 78, Wenzel 90 / Jespersen 56) cu HB Torshavn (Insulele Feroe). Steaua şi FC Vaslui vor juca prima manşă pe teren propriu, pe 30 iulie, iar pe 6 august vor disputa returul, în deplasare.

Incidente între suporteri la pauză

Repriza a doua a partidei a fost întîrziată cu 25 de minute, ca urmare a incidentelor care au avut loc în tribunele Stadionului “Szusza Ferenc”. Fanii maghiari au aruncat cu torţe în direcţia suporterilor români, şase dintre aceştia fiind răniţi. Trei dintre ei au fost transportaţi la spital. În replică, suporterii stelişti au rupt scaune, pe care le-au aruncat spre fanii adverşi şi au forţat un grilaj pentru a trece spre sectoarele ocupate de gazde. Forţele de ordine au intervenit şi au liniştit spiritele. Rămîne de văzut care vor fi sancţiunile UEFA, după ce Steaua a fost amendată cu 50.000 de euro pentru incidentele de la meciul tur.

Celelalte rezultate din manşa secundă a turului al doilea preliminar din UEFA Europa League: Olimpi Rustavi (Georgia) - Legia Varşovia (Polonia) 0-1 (Szalachowski 8) - în tur: 0-3; Dinamo Tbilisi (Georgia) - Metalurgs Liepajas (Letonia) 3-1 (Merebashvili 18, 63, Kashia 53 / Rafalskis 49) - 1-2; FK Karabakh (Azerbaidjan) - Rosenborg Trondheim (Norvegia) 1-0 (Sadikhov 45) - 0-0; FK Petrovac (Muntenegru) - Anorthosis Famagusta (Cipru) 3-1 (Dragicevic 15, Rotkovic 78, 103 / Katsavakis 45) - după prelungiri - 1-2; Rabotnicki Skopje (Macedonia) - Crusaders FC (Irlanda de Nord) 4-2 (Bozinovski 20, Abrilio 35, 79, Petkovski 84 / Owens 69, Donnelly 90) - 1-2; FC Lahti (Finlanda) - NK Gorica (Slovenia) 2-0 (Litmanen 66, Rafael 79) - 0-1; Gandzasar Kapan (Armenia) - NAC Breda (Olanda) 0-2 (Slot 14, Graaf 34) - 0-6; FC Valletta (Malta) - Saint Patrick’s Athletic FC (Irlanda) 0-1 (O’Brien 80) - 1-1; Flora Tallinn (Estonia) - Brondby IF (Danemarca) 1-4 (Kasimir 80 / Jallow 28, Farnerud 35, Holmen 45, Kristiansen 90) - 1-0; FC Dinaburg (Letonia) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel) 0-1 (Atar 32) - 0-4; HJK Helsinki (Finlanda) - FK Vetra (Lituania) 1-3 (M. Kamara 3 / Grigalevicius 27, Jankauskas 30, Moroz 81) - 1-0; FBK Kaunas (Lituania) - FK Sevojno (Serbia) 1-1 (Fridrikas 76 / Vujovic 48) - 0-0; Polonia Varşovia (Polonia) - AC Juvenes-Dogana (San Marino) 4-0 (Sarvas 10, 65, Mierzejewski 45, Chalbinski 54) - 1-0; FC MTZ-RIPO Minsk (Belarus) - Metalurg Doneţk (Ucraina) 1-2 (Ceolin 16 / Mguni 36, Mkhitaryan 85) - 0-3; Dacia Chişinău (Moldova) - MSK Zilina (Slovacia) 0-1 (Oravec 47) - 0-2; FC Santa Coloma (Andorra) - FC Basel (Elveţia) 1-4 (Santos 42 / Streller 12, Gelabert 15, Alvarez 40-autogol, Almerares 88) - 0-3; Haladas FC (Ungaria) - IF Elfsborg (Suedia) 0-0 - 0-3; FC Iskra-Stali (Moldova) - Cherno More Varna (Bulgaria) 0-3 (Manolov 25, 54, Georgiev 60) - 0-1; FC Larisa (Grecia) - KR Reykjavik (Islanda) 1-1 (Tsigas 27 / Sigurdsson 75) - 0-2; Maccabi Netanya (Israel) - Sliema Wanderers (Malta) 3-0 (Samya 58, Ezra 84, Sabaa 89) - 0-0; FC Randers (Danemarca) - FK Suduva (Lituania) 1-1 (Lorentzen 17 / Luksys 58) - 1-0; Slaven Koprivnica (Croaţia) - FK Milano (Macedonia) 8-2 (Poredski 25, Vrucina 45, Tepuric 61, 74, Vojnovic 78, 88, Gregurina 80, Jurcic 82 / Stojanovic 59, Alimi 75) - 4-0; Tromso IL (Norvegia) - Dinamo Minsk (Belarus) 4-1 (Knarvik 28, 90, Y. Jenssen 76, Moldskred 89 / Mbananguayu 83) - 0-0; Spartak Trnava (Slovacia) - FK Sarajevo (Bosnia) 1-1 (Dolezaj 19 / Jahovik 88) - 0-1; FC Vaduz (Liechtenstein) - Falkirk FC (Scoţia) 2-0 (Noll 24, Burgmeier 105) - după prelungiri - 0-1; La Gantoise (Belgia) - Naftan Novopoloţk (Belarus) 1-0 (Ghanassy 55) - 1-2; Derry City (Irlanda) - Skonto Riga (Letonia) 1-0 (Deery 57) - 1-1; Galatasaray Istanbul (Turcia) - Tobol Kostanai (Kazahstan) 2-0 (Sarp 63, Cetin 90) - 1-1; Siroki Brijeg (Bosnia) - Sturm Graz (Austria) 1-1 (Silic 64 / Jantscher 41) - 1-2; Slavija Sarajevo (Bosnia) - Aalborg BK (Danemarca) 3-1 (Kutalia 35, Djermanovic 48, Scepanovic 90 / A. Johansson 51) - 0-0; KS Vllaznia (Albania) - Rapid Viena (Austria) 0-3 (Hofmann 66, 90, Lawaree 76) - 0-5; Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - Rudar Velenje (Slovenia) 4-0 (Bogdanovic 37, Jevtic 74, 90, E. Cadu 85) - 1-0; Fram Reykjavik (Islanda) - Sigma Olomouc (Cehia) 0-2 (Hubnik 47, Otepka 58) - 1-1; Bangor City (Ţara Galilor) - Honka Espoo (Finlanda) 0-1 (Puustinen 39) - 0-2; NK Rijeka (Croaţia) - FC Differdange 03 (Luxemburg) 3-0 (Ceric 20, Sharbini 24, 64) - 0-1.

Întîlnirile Helsingborg IF (Suedia) - FC Zestafoni (Georgia) - în tur: 2-1 (la finalul primei reprize de prelungiri scorul era 2-2, au marcat: Ekstrand 90+4, Sundin 101 / Dvali 29, Gelashvili 32) şi Pacos Ferreira (Portugalia) - Zimbru Chişinău (Moldova) - în tur: 0-0 (la pauză scorul era egal, 0-0) au luat sfîrşit după închiderea ediţiei.