Calificare istorică pentru naţionala de fotbal pe plajă a României

Aflată doar la a doua participare în turneul european de calificare la Campionatul Mondial, echipa naţională de fotbal pe plajă a României a înregistrat două victorii în grupă şi a reuşit calificarea în optimi! După ce anul trecut a cedat în toate meciurile din grupă, cu Germania, Spania şi Belarus, formaţia pregătită de Stelică Dămăşaru a obţinut două victorii în turneul din acest an, de la Castellon (Spania): 7-2 cu Cehia şi 3-2 cu Letonia. Ultimul rezultat a fost înregistrat ieri, în ultimul meci din grupă. Epuizaţi după dificila partidă cu Spania, de marţi seară, tricolorii s-au impus greu, printr-un gol înscris de Marian Măciucă, din lovitură liberă, cu şase minute înainte de final! Celelalte reuşite le-au aparţinut lui Marian Măciucă (min. 1) şi Ionuţ Florea (min. 9), pentru România, respectiv Gacha (min. 10) şi Girts (min. 25). În optimi, România va întîlni Polonia, cîştigătoarea Grupei G, în care a învins Belgia cu 3-2, Belarus cu 4-2 şi Norvegia cu 6-3. „Polonia este o echipă tare, care mai mereu trece de grupe. E cotată puţin peste Cehia, dar să nu uităm că nici cu cehii nu ni s-au dat prea multe şanse şi am cîştigat la scor”, a declarat Viorel Farcaş, căpitanul obişnuit al echipei naţionale, care nu joacă la Castellon din cauza unei accidentări. Astăzi este zi de pauză, optimile de finală fiind programate joi. Partida România - Polonia va începe la ora 12.30 şi va fi transmisă în direct pe Boom Sport One.