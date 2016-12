Calificare meritată pentru Viitorul

Echipa Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, Viitorul Constanţa, a trecut cu bine şi peste cel de-al doilea examen de la înfiinţare. Sîmbătă, pe terenul “ITC“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“, formaţia pregătită de Iancu Guda şi Marius Codescu, a învins, cu 3-1 (0-1), echipa AS Municipal Constanţa. Pentru Viitorul au înscris Stanciu (min. 55 şi 68) şi Banoti (88), în timp ce pentru Municipal a punctat Adi Pitu (34). A fost un meci frumos, în care a învins în cele din urmă formaţia mult mai bine pregătită din punct de vedere fizic. “A fost greu. Am întîlnit o echipă cu mulţi jucători care au evoluat foarte mulţi ani la cel mai înalt nivel şi ne-au pus probleme. Cred că am învins pe merit, pentru că am muncit mai mult. Ar fi fost o ruşine pentru noi dacă nu ne-am fi calificat, pentru că avem la Academie toate condiţiile de a face performanţă. Rămîne doar ca şi noi să jucăm. Mai sînt lucruri de pus la punct, dar cred că jocul nostru va fi şi mai bun pînă la prima etapă“, a spus Alexandru Grigoraş, coautor la primele două goluri ale echipei Viitorul. De partea cealaltă, vedeta Adrian Pitu consideră că victoria mai tinerilor adversari este cît se poate de normală. “Un meci frumos, dar noi sîntem, totuşi, o echipă de amatori, iar ei se antrenează zilnic, fac cantonamente. Sînt tineri, iar pentru a-şi atinge obiectivul de a promova, ar mai avea nevoie de doi-trei jucători cu experienţă. Noi am venit la puţină mişcare, un mic, o bere...“, a declarat, la finalul jocului, fostul jucător al Farului şi Stelei. În urma acestui rezultat, Viitorul s-a calificat în faza a IV-a a Cupei României, la care vor intra în competiţie şi cele 36 echipe din Liga a II-a. Faza a IV-a a competiţiei este programată pe 26 august.

Au evoluat - Municipal: Gîndac - M. Măciucă (60 Covrig), Poşircă, Culeafă, Axinciuc - Toader (68 Asan), Carabaş, M. Georges (53 Ionescu), Gr. Tudor - Adi Pitu, Tălpău (81 Gabi Stan); Viitorul: Răduţă - Boritz (46 Rusu), Mihociu (46 Militaru), I. Posteucă, Şuta - I. Florea, Dimcea (46 Olteanu), Chirilă (46 Banoti) - Grigoraş, Stanciu, Chiţu. Cartonaşe galbene: Culeafă, Carabaş, Gr. Tudor / I. Posteucă, Dimcea. Au arbitrat: Radu Petrescu (Bucureşti) - Radu Timar (Bihor) şi Mircea Orbuleţ (Bucureşti).