Calificare spectaculoasă pentru FC Botoşani

La prima participare în cupele europene, formaţia FC Botoşani a obţinut aseară, la Tbilisi, o spectaculoasă calificare în turul al doilea preliminar din UEFA Europa League. După remiza de săptămâna trecută, de la Botoşani, din manşa tur, scor 1-1, echipa antrenată de Leo Grozavu s-a impus, în deplasare, cu scorul de 3-1 (Dan Roman 6, 59, Batin 68 / Kilasonia 65-pen.), în disputa cu formaţia georgiană FC Tskhinvali, din manșa secundă a primului tur preliminar din UEL. Pentru FC Botoşani au evoluat în partida de ieri următorii jucători: P. Iliev - Patache, Cordoș (cpt.), Plămadă, Browne - R. Costin, Vașvari - Ivanovici (46 Batin), Cucu, Martinus (53 M. Croitoru) - D. Roman (74 Hadnagy). Echipa noastră a jucat cu un om mai puţin din minutul 49, după ce Plămadă a fost eliminat în urma celui de-al doilea cartonaş galben, dar şi gazdele au avut un jucător eliminat, Katcharava, în min. 37, tot pentru două avertismente.

În turul al doilea preliminar al UEL, FC Botoşani va întâlni, la 16 iulie - în deplasare şi 23 iulie - pe teren propriu, echipa poloneză Legia Varșovia. În aceeaşi fază a competiţiei va juca şi formaţia Astra Giurgiu, care va înfrunta echipa scoţiană Inverness Caledonian Thistle FC, la 16 iulie - în deplasare și la 23 iulie - pe teren propriu. Vicecampioana României, ASA Tg. Mureș, este calificată direct în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League. Tot săptămâna viitoare va evolua şi campioana României, FC Steaua București, în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. Steaua va avea ca adversară campioana Slovaciei, FK AS Trenčín, meciul tur fiind programat la 14 iulie, în deplasare, iar returul, la 22 iulie, la București.

Celelalte rezultate înregistrate aseară, în manșa secundă din turul întâi preliminar al UEL: Kairat Alma Ata (Kazahstan) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 2-1 - în tur: 2-0, Dacia Chişinău (Moldova) - Renova (Macedonia) 4-1 - 1-0, FK Sutjeska (Muntenegru) - Debreceni VSC (Ungaria) 2-0 - 0-3, IF Elfsborg (Suedia) - FC Lahti (Finlanda) 5-0 - 2-2, Nomme Kalju (Estonia) - FC Aktobe (Kazahstan) 0-0 - 1-0, Omonia Nicosia (Cipru) - Dinamo Batumi (Georgia) 2-0 - 0-1, Qabala FK (Azerbaidjan) - Dinamo Tbilisi (Georgia) 2-0 - 1-2, Torpedo-Belaz Zhodino (Belarus) - FK Kukësi (Albania) 0-0 - 0-2, Spartaks Jurmala (Letonia) - Buducnost Podgorica (Muntenegru) 0-0 - 3-1, Inter Baku (Azerbaidjan) - KF Laçi (Albania) 0-0 - 1-1, F91 Dudelange (Luxemburg) - University College Dublin AFC (Irlanda) 2-1 - 0-1, Ulisses FC (Armenia) - Birkirkara FC (Malta) 1-3 - 0-0, Şahtior Soligorsk (Belarus) - Glenavon FC (Irlanda de Nord) 3-0 - 2-1, Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Víkingur (Insulele Feroe) 0-0 - 2-0, Odds BK (Norvegia) - Şerif Tiraspol (Moldova) 0-0 - 3-0, Hajduk Split (Croaţia) - JK Sillamae Kalev (Estonia) 6-2 - 1-1, Beroe Stara Zagora (Bulgaria) - Atlantas Klaipeda (Lituania) 3-1 - 2-0, Beitar Ierusalim (Israel) - Ordabasi Şimkent (Kazahstan) 2-1 - 0-0, Slovan Bratislava (Slovacia) - Europa FC (Gibraltar) 3-0 - 6-0, Apollon Limassol (Cipru) - FC Saxan (Moldova) 2-0 - 2-0, AIK Solna (Suedia) - VPS Vaasa (Finlanda) 4-0 - 2-2, Randers FC (Danemarca) - UE Sant Julia (Andorra) 3-0 - 1-0, HSK Zrinjski (Croaţia) - FC Shirak (Armenia) 2-1 - 0-2, MSK Zilina (Slovacia) - Glentoran Belfast (Irlanda de Nord) 3-0 - 4-1, Lokomotiva Zagreb (Croaţia) - AUK Broughton FC (Ţara Galilor) 2-2 - 3-1, FC Lusitans (Andorra) - West Ham United (Anglia) 0-1 - 0-3, Litex Loveci (Bulgaria) - FK Jelgava (Letonia) 2-2 - 1-1, FC Vaduz (Liechtenstein) - SP La Fiorita (San Marino) 5-1 - 5-0, Slask Wroclaw (Polonia) - NK Celje (Slovenia) 3-1 - 1-0, FK Partizani (Albania) - Stromsgodset IF (Norvegia) 0-1 - 1-3, Bala Town FC (Ţara Galilor) - FC Differdange 03 (Luxemburg) 2-1 - 1-3, FK Rabotnicki (Macedonia) - Flora Tallinn (Estonia) 2-0 - 0-1, NSI Runavik (Insulele Feroe) - Linfield FC (Irlanda de Nord) 4-3 - 0-2, Spartak Trnava (Slovacia) - Olimpic Sarajevo (Bosnia & Herţegovina) 0-0 - 1-1, NK Koper (Slovenia) - Vikingur Reykjavik (Islanda) 2-2 - 1-0, AC Juvenes/Dogana (San Marino) - Brondby IF (Danemarca) 0-2 - 0-9, FK Vojvodina (Serbia) - MTK Budapesta (Ungaria) 3-1 - 0-0, Jagiellonia Bialystok (Polonia) - Kruoja Pakruojis (Lituania) 8-0 - 1-0, Mladost Podgorica (Muntenegru) - Neftci Baku (Azerbaidjan) 1-1 - 2-2, FK Čukarički (Serbia) - NK Domzale (Slovenia) 0-0 - 1-0, Ferencvaros Budapesta (Ungaria) - Go Ahead Eagles (Olanda) 4-1 - 1-1, HB Torshavn (Insulele Feroe) - FK Trakai (Lituania) 1-4 - 0-3, Saint Patrick's Athletic FC (Irlanda) - Skonto Riga (Letonia) 0-2 - 1-2, Valletta FC (Malta) - Newtown AFC (Ţara Galilor) 1-2 - 1-2, Saint Johnstone FC (Scoţia) - Alashkert FC (Armenia) 2-1 - 0-1, Aberdeen FC (Scoţia) - KF Shkendija (Macedonia) 0-0 - 1-1, FH Hafnarfjordur (Islanda) - SJK Seinäjoki (Finlanda) 1-0 - 1-0, FK Željezničar (Bosnia-Herţegovina) - Balzan FC (Malta) 1-0 - 2-0, KR Reykjavik (Islanda) - Cork City (Irlanda) 2-1 - după prelungiri - 1-1.