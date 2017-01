Calificare spectaculoasă pentru HCM Constanţa

De Ziua Naţională a României, într-o atmosferă cu adevărat de sărbătoare la Sala Sporturilor, Handbal Club Municipal Constanţa a oferit tuturor constănţenilor, şi nu numai, o splendidă calificare în grupele Cupei EHF la handbal masculin. În prezenţa unei săli arhipline, care a dorit să participe la un nou triumf european al campioanei României, HCM Constanţa a învins, scor 32-26 (16-15), formaţia daneză Mors-Thy Handbold, în manşa secundă a turului al treilea al Cupei EHF. Învingători şi în partida tur, scor 27-26, “delfinii” s-au calificat, la prima participare în această competiţie, în grupele principale ale Cupei EHF.

Deşi erau la prima participare în Cupele Europene, danezii au demonstrat din plin că evoluează într-un campionat extrem de puternic, reuşind să pună multe probleme formaţiei constănţene, în special în primele 30 de minute. Mai pragmatici în atac, unde au profitat şi de unele breşe din defensivă, jucătorii pregătiţi de Jan Paulsen au dat emoţii în prima jumătate a reprizei întâi, când au condus cu 7-5 (min. 10). Sundovski a cerut time-out, iar HCM-ul a început să evolueze mult mai sigur în continuare, preluând conducerea în min. 16, 9-8, după reuşita lui Csepreghi. HCM s-a desprins pentru prima dată la două goluri în ultimul minut al primei reprize, însă Madsen a înscris ultimul gol înainte de pauză, scor 16-15 pentru HCM. Toma a refăcut diferenţa după un contraatac imediat de la reluare, scor 17-15, dar echilibrul a continuat să persiste până în min. 42. Cristescu a dus HCM-ul la trei lungimi, scor 21-18, iar Csepreghi a majorat diferenţa peste două minute, 22-18, în min. 44. Danezii nu au mai rezistat ritmului până la final, iar HCM a câştigat cu 32-26, în uralele celor peste 1.500 de suporteri constănţeni. Au evoluat - HCM: Stănescu - 12 intervenţii; Csepreghi şi Criciotoiu - câte 6g, Şimicu 5g, Buricea 5g, Toma 5g (1x7m), Sadoveac 2g, Novanc, Cristescu şi Angelovski - câte 1g, Vujadinovic, Sabou; Mors-Thy: Pedersen - 9 intervenţii; Jokumsen - 3 intervenţii; Porup 6g, Madsen 5g, Kvist 4g (3x7m), Olafsson şi Rokkjaer - câte 3g, Karlsson 2g, Ellebaek, Pedersen şi Soby - câte 1g, Olesen.

HCM SE GÂNDEŞTE LA FINAL FOUR „Am început destul de slab, dar am tratat jocul destul de serios şi, în final, am câştigat. Vrem să ajungem în sferturile de finală sau, de ce nu, în Final Four-ul competiţiei”, a spus antrenorul Zvonko Sundovski, care le-a urat tuturor românilor un călduros “La mulţi ani!” în limba română. „Am ratat, din păcate, grupele Ligii Campionilor, dar ne-am calificat în grupele Cupei EHF şi sper să ajungem cât mai departe în această competiţie. Avem o echipă omogenă, suntem o familie şi asta o demonstrăm de fiecare dată. Sunt sigur că o să facem faţă în fazele superioare”, a afirmat interul dreapta Bogdan Criciotoiu. „A fost un meci greu, cu o echipă bună, care a venit să îşi joace şansa. Ne gândim să ieşim din grupele Cupei EHF. Vor fi adversari puternici, dar obiectivul nostru este de a trece de grupe”, îşi doreşte şi extrema stângă George Buricea.

„Este cel mai frumos cadou pe care dobrogenii, constănţenii şi chiar toţi românii îl puteau primi de Ziua Naţională, cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire. Mă bucur că publicul a umplut Sala Sporturilor, că HCM s-a reîntors acasă şi că publicul a fost alături de echipă şi a fost, practic, al optulea jucător. Danezii nu au fost uşor de înfrânt, nici aici, nici pe terenul lor, pentru că ei se bat până în ultima secundă de joc. Am fost mai buni, ne-am dăruit mai mult ca ei. Trebuie să fim din nou încrezători că putem, ca români, să ne arătăm talentul şi în acest sport unde am fost campioni mondiali. Cred că este un obiectiv realist să ajungem în Final Four. Această competiţie este echivalentul Europa League la fotbal şi cred că ne putem califica în Final Four. Cu sprijinul constănţenilor la fiecare meci, putem să atingem acest obiectiv”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Nicuşor Constantinescu.

APLAUZE PENTRU SABOU Meciul de ieri a fost ultimul pentru extrema stângă Alexandru Sabou în tricoul campioanei HCM Constanţa. Maramureşeanul a decis să se întoarcă la Minaur Baia Mare, club care l-a format, iar la finalul jocului cu Mors-Thy Handbold a primit din partea conducerii constănţene, prin directorul executiv Nurhan Ali, o plachetă omagială şi un tricou cu numărul 25, cu autografele componenţilor lotului echipei HCM.