Calificarea… noi am crezut, suedezii au obţinut-o !

”Dacă nu suportam cele două eliminări, la 18-9, cred că jocul decurgea cu totul altfel. Ne-a dereglat sistemul atît în atac, cît şi în apărare. Am întîlnit jucători cu experienţă, cărora dacă le dai un deget, îţi iau toată mîna. În ansamblu, calificarea Suediei este meritată. Ei au ştiut să speculeze toate momentele de degringoladă ale noastre. Diferenţa a fost făcută de valoarea celor două bănci de rezerve. Dacă rezervele lor au fost mai experimentate, pentru unii dintre jucătorii noştri a fost primul meci la o asemenea intensitate. Sînt mulţumit, însă, de felul în care băieţii au jucat în cele două meciuri de calificare şi poate, dacă aveam mai multă inspiraţie în meciul tur, altfel discutam acum”, a caracterizat selecţionerul Lucian Râşniţă evoluţia “tricolorilor” la finalul jocului de ieri, care ar putea fi ultimul pe banca tehnică a României: ”Veţi afla zilele următoare poziţia mea vis-a-vis de postul pe care l-am ocupat pînă pe 17 iunie”. Conform surselor din Federaţie, există puţine şanse ca Râşniţă să rămînă în funcţie, vehiculîndu-se şi numele posibililor săi succesori, Cornel Oţelea - director tehnic şi Vasile Stîngă - antrenor principal. ”Este o încercare pe care aş accepta-o cu plăcere şi responsabilitate. Nu avem foarte multe variante în străinătate, cu siguranţă Pîrîianu, Băiceanu şi Petrea ar fi ajutat echipa României într-un rezultat mai bun. Trebuie să ne creştem jucătorii în ţară şi este foarte bine că handbaliştii României joacă la cluburile noastre, ar fi bine să urmăm şi la băieţi exemplul Vîlcea”, a declarat Stîngă, fostul antrenor al Stelei, care este de părere că pregătirea fizică inferioară celei a suedezilor a făcut diferenţa în dubla de calificare.

După meci, jucătorilor noştri le venea greu să accepte marea şansă ratată atunci cînd conduceau la nouă goluri diferenţă. ”Nu ne-a venit să credem, nu ştiu cîtă lume din ţară ar fi putut concepe că de la 11 goluri putem reveni. Singurii care am crezut în puterea de a reveni am fost noi, cei din teren alături de public. Am demonstrat că putem fi aproape, iar victoria ne dă încredere pentru viitorul drum de calificare”, a declarat Marius Stavrositu. ”A fost un moment, cînd ne-am distanţat la nouă goluri, peste care nu am putut trece. Ne-au costat greşelile. Este bine că am cîştigat, deşi este prezent acelaşi gust amar că ne-am fi putut califica”, a adăugat Ionuţ Stănescu. ”În handbal, totul este posibil şi s-a văzut. Am întîlnit însă o echipă mai bună, mai puternică, mai experimentată, care a gestionat cu maturitate momentele radicale ale meciului”, este de părere Rareş Jurcă. ”Mulţumesc publicului minunat, care a crezut în noi. Am demonstrat că se poate, dar cele două eliminări au reprezentat momentul culminant al jocului. Îmi pare rău că s-a întîmplat aşa. Altfel, nu-mi explic această cădere, poate oboseala celor 25 de minute de efort maxim, poate căldura sau presiunea”, a subliniat trist constănţeanul Laurenţiu Toma. Cel mai savuros în declaraţii a fost pivotul Marian Cozma: ”Speram să ne oprim pe la 20... să le dăm cît încape. Ei ne-au luat acolo peste picior, au zis că se aşteptau la o Românie mai puternică, dar, ce este, este, sînt mai bine pregătiţi, au baterii mai bune. Ştiu mai bine jocul, sînt profesionişti şi au ştiut să revină, spre deosebire de noi. Mai avem de învăţat. Cele două eliminări ne-au lovit la temelie, nu am mai putut reveni. Victoria, deşi amară, este victorie şi sîntem bucuroşi că am bătut această super-echipă”.

Suedezii, de la meci la plajă

Scandinavii au recunoscut că au agonizat la Constanţa, în prima repriză, românii alcătuind 25 de minute acea ”echipă perfectă”, de care vorbea legendarul Ljubomir Vranjes: ”România are o naţională bună, dar ar trebui să aibă mai mulţi jucători de valoare egală pentru a se califica la un turneu final. Noi jucăm în campionate puternice şi sîntem mai pregătiţi, asta a făcut diferenţa. Eu am fost doar un ajutor la echipă, pentru ca jucătorii mai tineri să aibă cui să pună o întrebare sau două. La turneul final din Norvegia trebuie să se descurce singuri”. ”România a jucat mai bine, iar cînd ne-a condus cu nouă goluri, chiar ne-am gîndit că am putea pierde calificarea. Totuşi, diferenţa din tur ne-a liniştit. Ne-am calificat la Europene, realizînd astfel un vis. Atmosfera în tribune a fost superbă”, a spus centrul Dalibor Doder. Contrar apariţiei din teren, unde a fost destul de congestionat şi nervos (ba mai mult, a refuzat să bată un şapte metri cînd echipa sa era condusă cu opt goluri), căpitanul Kim Andersson a fost cît se poate de volubil şi relaxat în discuţiile cu jurnaliştii: ”Meci greu, atmosferă fenomenală! Fanii României au făcut meciul şi mai palpitant. Cele două eliminări din minutul 24 au descris un moment important, nu numai pentru noi, cît pentru tot jocul. Dacă am mai fi primit goluri pe contraatac, iar românii ar fi intrat cu zece goluri la pauză, ar fi fost dificil pentru noi, ne-am fi gîndit şi speriat. Dar aşa, cu două goluri, ne-am spus în vestiar să jucăm liniştiţi ultima jumătate de oră, doar sînt minutele finale ale sezonului. Ne-am făcut treaba şi nu i-am mai lăsat să se desprindă ca în prima repriză”. Andersson, care a mai jucat la Constanţa cu Kiel, a început să se simtă în oraşul nostru ca acasă: ”Constanţa este un oraş frumos, în special vara, cu soarele ăsta... E incredibil de cald aici. Totul este extraordinar aici, în special plaja. Stăm aproape de plajă, aşa că după meci merg să înot”, a încheiat rîzînd căpitanul Suediei, care părăseşte oraşul nostru în această dimineaţă.