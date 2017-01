Calificarea s-a pierdut la Constanţa

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a părăsit miercuri seară Cupa CEV, după eşecul cu 1-3 de la Innsbruck, din duelul cu Hypo Tirol. Schimbarea regulamentului de calificare s-a întors împotriva formaţiei constănţene, care nu a mai avut şansa de a juca “setul de aur”, cum s-a întîmplat în ediţiile trecute, la eliminările suferite în faţa echipelor din Bled sau Czestochowa, superioare atunci şi la capitolul setaveraj. Acum, cu Hypo Tirol Innsbruck, austriecii merg mai departe graţie unui setaveraj total de 5-4. Decisiv pentru ratarea calificării a fost setul al patrulea, în care campioana României a condus cu 20-17, dar nu a reuşit să gestioneze acest avantaj şi nu a mai făcut decît două puncte pînă la final! “S-au făcut multe greşeli individuale şi greşeli de aşezare a echipei în ultimul set, în care am rămas fără o înlocuire. La recepţie am stat prost şi la blocaje. De fapt, ei au blocat mai bine pentru că nu am fost inspiraţi la coordonare în ultima parte a meciului”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. “Sînt foarte dezamăgit, pentru că puteam reveni în meci şi să mergem măcar la setul de aur. Am făcut multe erori individuale, am fost inconstanţi în evoluţii de-a lungul fiecărui set, am ratat execuţii simple. Ştiam cum vor juca ei, dar nu am reuşit să-i contracarăm. Am jucat bine unele momente ale jocului, dar nu am putut să rămînem concentraţi pînă la final”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. “Diferenţa au făcut-o blocajele reuşite de ei pe finalul setului patru, cînd noi aveam 20-17. Trebuie să discutăm ce a mers prost şi să îmbunătăţim ce se poate. Trebuie să jucam la un nivel mai înalt, toţi cei din lot”, consideră coordonatorul Sebastian Firpo. “Pentru toţi este o mare dezamăgire, dar asta e. Anul acesta ei au dovedit că au fost mai buni şi s-au calificat pe merit. Vom vedea ce n-a mers bine, trebuie să învăţăm din greşeli şi să mergem mai departe. Au blocat foarte bine, dar asta pentru că le-a mers serviciul şi astfel şi-au creat posibilitatea unui blocaj compact. Serviciul şi preluarea au fost cheia în acest joc”, a sintetizat returul de la Innsbruck Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene.

Stefan Chrtiansky a dedicat calificarea memoriei mamei sale

Absent la Constanţa din motive familiale, antrenorul principal al lui Hypo, Stefan Chrtiansky, a explicat după meci de ce a fost foarte emoţionat după ultima minge. “Echipa mea a jucat foarte bine tactic, în special la blocaj, şi s-a dăruit mult. Cred că sîntem mai puternici decît anul trecut şi ne-am calificat pe merit. Dedic victoria şi calificarea mamei mele, care a decedat zilele trecute”. Succesul cu 3-1 în faţa Tomisului a declanşat fiesta în USI Halle din Innsbruck, unde jucătorii gazdelor au sărbătorit calificarea împreună cu suporterii. “Presiunea a fost asupra noastră şi s-a văzut acest lucru în setul secund, în care am condus la trei puncte diferenţă, dar am pierdut. Băieţii au crezut în ei şi îi felicit, mai ales pentru setul patru, în care am fost mereu la trei puncte în spate. Constanţa a crezut în şansa ei pînă la capăt, a luptat, a jucat bine, dar s-a văzut acum valoarea noastră şi le urez succes mai departe, în Challenge Cup. Blocajul nostru cred că a fost cheia victoriei“, a declarat Daniel Găvan, căpitanul echipei austriece.

Atmosferă superbă în USI Halle

Meciul de miercuri seară s-a disputat în faţa unei săli pline, circa 1.000 de spectatori luînd loc în tribunele arenei din Innsbruck. Printre ei s-au aflat şi circa 100 de suporteri veniţi de la Constanţa, cu autocarul sau cu avionul, care şi-au incurajat favoriţii pe toată durata partidei, dar nu au mai trăit satisfacţia calificării de anul trecut. Aventura europeană a Tomisului continuă, pentru că formaţiile eliminate în primul tur al Cupei CEV joacă în 16-imile de finală ale Cupei Challenge. “Dacă vom avea un parcurs mai lung în Cupa Challenge? Nu ştiu ce să zic. Depinde mult de tragerea la sorţi, pentru că acolo sînt două formaţii puternice din Turcia, Arkas Izmir şi Galatasaray Istanbul, şi una din Italia, Sisley Treviso. Vom vedea ce va fi”, a declarat Sorin Strutinsky.

Mîine, Tomis joacă, pe teren propriu, cu Torpi Tg. Mureş

Voleibaliştii Tomisului au ajuns acasă joi seară, iar astăzi se vor antrena în Sala Sporturilor. Sîmbătă, de la ora 17.00, CVM Tomis va întîlni, pe teren propriu, formaţia Torpi Tg. Mureş, în etapa a 8-a Diviziei A1.