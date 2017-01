Călin Ciortan, cel mai bun pilot român de drift

Printre cei mai buni drifteri din Europa care au participat la a şasea etapă din cadrul Campionatului European de Drift - King of Europe, desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute, pe circuitul amenajat în parcarea exterioară a Maritimo Shopping Center Constanţa, s-a numărat şi românul Călin Ciortan. Pilotul bucureştean a reuşit să intre în elita de pe bătrânul continent după o prestaţie excelentă în primele cinci etape din acest an, când şi-a trecut în cont şi o victorie spectaculoasă, în Slovacia. Întrecerea de la Constanţa a debutat cu un succes spectaculos, Ciortan câştigând sâmbătă etapa şasea a Campionatului Naţional. În urma acestei victorii, pilotul în vârstă de 37 de ani şi-a asigurat în mare măsură primul titlul naţional din carieră. Duminică, maşina sa, un BMW E30 M3, l-a trădat, astfel că Ciortan nu a reuşit să intre în faza finală şi a coborât pe locul 5 în clasamentul european. Românul speră totuşi să urce din nou pe podium după cele două etape rămase din actualul sezon.

VREA LA MONDIAL. Pasiunea lui Ciortan pentru competiţiile de drift a început în urmă cu cinci ani, din postura de spectator. „Am asistat la o demonstraţie efectuată de piloţi veniţi de peste hotare şi m-am îndrăgostit de acest sport. Pe vremea aceea eram mecanic auto şi mă ocupam de modificat maşini. Mi-am preparat singur maşina şi m-am transformat în pilot, iar rezultatele se văd. Este însă o pasiune costisitoare. Pentru început, trebuie investiţi în jur de 4.000 de euro, dar eşti obligat să creşti nivelul atunci când intri în Campionatul European. Pe plan intern, sunt la un pas să câştig titlul naţional, după ce anul trecut am ratat o etapă şi am încheiat pe locul 5”, a spus Ciortan. Pilotul român visează să ia startul într-un Campionat Mondial, proiectul fiind deja lansat de Mike Procureur, preşedintele şi fondatorul King of Europe şi preşedintele şi fondatorul World Drifting Association. „Ştiu că organizatorii King of Europa încearcă să unească toate asociaţiile de drift din lume şi să organizeze anul viitor primul Campionat Mondial”, a adăugat Ciortan.