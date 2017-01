Calitatea învăţământului superior, analizată la Sinaia

Sub patronajul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămantul Superior, a avut loc, la Sinaia, a doua conferinţă internaţională, Institutional Strategic Quality Management - ISQM 2010, parte a proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi institutional“ – ACADEMIS. La evenimentul care a durat două zile au participat peste 120 de experţi din domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, din afara graniţelor venind 22 de participanţi, reprezentând 17 ţări. Pe lângă aceştia, la conferinţa de la Sinaia au mai fost prezenţi reprezentanţi ai forurilor de conducere ale organismelor europene din domeniul asigurării calităţii învăţământului superior, cum ar fi European Association for Quality Assurance in Higher Education şi European Quality Assurance Register for Higher Education. În cadrul lucrărilor, au fost analizate provocările şi problemele generate de asigurarea calităţii în învăţământul superior din România şi nu numai. De un interes deosebit s-a bucurat Masa rotundă cu tema „Acreditarea şi recunoaşterea programelor de studii în parteneriat”, în cadrul căreia participanţii au împărtăşit din experienţa universităţilor lor şi au discutat despre viitorul acreditării programelor în colaborare.