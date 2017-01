Calitatea învăţămîntului scade de la an la an

Discriminarea copiilor romi, scăderea de la an la an a calităţii învăţămîntului, dar şi problemele legate de accesul la educaţie al copiilor din familii modeste se numără printre subiectele de îngrijorare semnalate de “Salvaţi Copiii” România într-un raport trimis Comitetului Naţiunilor Unite (CNU). “Salvaţi Copiii” a prezentat CNU situaţia respectării drepturilor copilului în ţara noastră, aşa cum a fost ea evidenţiată de peste 40 de organizaţii neguvernamentale partenere, 50.000 de copii şi peste 220 de profesionişti din domeniu. În ciuda tuturor progreselor înregistrate în domeniul legislativ şi al înfiinţării de instituţii şi agenţii guvernamentale specializate, cu atribuţii în domeniu, din punctul de vedere al organizaţiei “Salvaţi Copiii”, există o serie de subiecte de îngrijorare. Printre cele mai importante probleme semnalate în raport se numără lipsa instituţiilor de monitorizare independente la nivel local şi central, lipsa unui sistem eficient şi coerent de colectare a datelor, la nivel naţional şi existenţa unui monopol al statului asupra serviciilor sociale.

Potrivit raportului, în ţara noastră nu există un sistem de pregătire permanentă a cadrelor didactice, a asistenţilor sociali, juriştilor, poliţiştilor şi medicilor în domeniul drepturilor copilului. De asemenea, o altă problemă este lipsa posibilităţii reale a copiilor de a participa la deciziile luate în privinţa lor, consiliile copiilor trebuind să joace rolul unui for de reprezentare a tuturor elevilor dintr-o şcoală. Raportul mai semnalează că în România există în continuare probleme în ceea ce priveşte accesul la educaţie al copiilor din familii modeste sau al copiilor cu nevoi speciale, iar numărul instituţiilor de învăţămînt este insuficient. “Salvaţi Copiii” semnalează, de asemenea, existenţa, în continuare, a discriminării faţă de copiii romi, 80% dintre copiii care nu beneficiază de nicio formă de educaţie fiind de etnie romă. Nivelul calităţii sistemului educaţional din România scade de la an la an, copiii români poziţionîndu-se pe locuri inferioare la toate evaluările internaţionale. O altă neregulă semnalată în raportul înaintat CNU este lipsa de măsuri eficiente de protecţie a copiilor în faţa exploatării economice - peste 70.000 de copii fiind obligaţi să muncească în mediul rural, pe stradă, la domiciliul altor persoane sau să cerşească, în timp ce ar trebui să meargă la şcoală. Legislaţia care reglementează centrele de reeducare din România datează din anii ‘70, sistemul de justiţie şi legislaţia pentru minori nefiind armonizată cu prevederile legale internaţionale. Delegaţia Guvernului României se va întîlni pe 5 iunie cu reprezentanţi ai CNU cu privire la drepturile copilului.