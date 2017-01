Calitatea serviciilor medicale lasă de dorit

"Unele medicamente sînt prea scumpe pentru a ni le putea permite", "fondurile pentru medicamentele compensate sînt prea mici", "este prea multă birocraţie", "doctorii de familie au grijă mai întîi de prieteni, apoi de pacienţi", "doctorii de familie ne lasă să aşteptăm 3-4 ore pînă ne primesc", "calitatea serviciilor medicale este foarte slabă" etc. Acestea sînt doar cîteva dintre nemulţumirile cetăţenilor constănţeni, care au răspuns la un chestionar întocmit de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Sondajul realizat de CJAS a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, dezastrul care s-a abătut asupra sistemului sanitar românesc. "Au fost chestionate apox. 80 de persoane care, în proporţie copleşitoare, s-au arătat nemulţumite de calitatea sistemului medical", a declarat directorul CJAS, dr. Liviu Mocanu. Majoritatea intervievaţilor au răspuns că nu sînt mulţumiţi de medicii de familie, care fie nu sînt la program, fie se lasă prea mult aşteptaţi pînă la acordarea consultaţiilor.

Au fost şi cazuri în care pacienţii au acuzat cadrele medicale că prestează servicii doar pe bază de "şpagă". "Este adevărat că există medici de familie care au în jur de 2.000 de pacienţi. În aceste cazuri este de înţeles de ce bolnavii aşteaptă la uşă pentru că medicul nu mai are destul timp pentru toţi cei care îi solicită ajutorul", a adăugat dr. Liviu Mocanu. Pe de altă parte, medicii de familie consideră că vina nu le aparţine în totalitate. "Este adevărat că de foarte multe ori, cel care are de suferit este pacientul şi nu contest faptul că unele dintre plîngeri sînt justificate. Ceea ce nu ştie bolnavul este faptul că un medic de familie trebuie să se ocupe şi de alte probleme în afara celor medicale. Din păcate, noi nu avem un sistem informaţional corespunzător care să ne permită să introducem datele într-un calculator, aşa că stăm şi scriem diferite fişe de observaţie în registre, ceea ce înseamnă timp pierdut. Am primit promisiuni din partea ministrului Nicolăescu însă, acestea nu s-au concretizat ", a declarat dr. Elena Jinga, medic de familie. Mai mult decît atît, medicii de familie susţin că dacă ar avea salarii mai mari şi ar primi mai multe fonduri de la Ministerul Sănătăţii pe care să le poată folosi pentru a-şi dota cabinetele corespunzător şi pentru a putea angaja un administrator, ar putea avea timp să se ocupe de profesia pe care şi-au ales-o. "Un medic de famile îndeplineşte şi rolul de administrator şi de contabil şi de cadru medical. Noi trebuie să avem grijă de cabinet, de angajaţi. De asemenea, sîntem nevoiţi să mergem la diferite congrese şi cursuri pentru a ne putea menţine dreptul de liberă practică", a continuat dr. Elena Jinga. Din păcate, pacientul aflat în suferinţă nu poate ţine cont de problemele medicului, ci este interesat de faptul că trebuie să se vindece şi că plăteşte pentru toate serviciile medicale.