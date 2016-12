Call center pentru Registrul Auto Român

Conducerea Registrului Auto Român (RAR) a anunţat că va implementa un sistem de preluare a apelurilor pentru programarea activităţilor clienţilor, prin care solicitările vor fi gestionate de la centrul din Bucureşti, la numărul unic de telefon, 021.9672, operaţiunea vizând reducerea timpilor de aşteptare şi alternativa reprogramării în alte judeţe. Noul sistem a necesitat o investiţie de 14.800 de euro şi va fi operaţional în maximum două luni, au anunţat, ieri, reprezentanţii RAR. „Când am ajuns ministru al Transporturilor am avut o primă întâlnire cu conducerea RAR şi am cerut rezolvarea de urgenţă a unei probleme pe care am întâlnit-o, ca posesor de autoturism. (...) În multe localităţi din ţară se întâmplă ca atunci când ai nevoie de serviciile RAR să fii programat la perioade foarte lungi, câteodată de aproape o lună. Din acest motiv am cerut găsirea unei soluţii care să rezolve această problemă”, a spus ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, la prezentarea noului sistem. Reprezentanţii RAR au precizat că, în prezent, funcţionează un sistem de programare care datează de 15 ani, bazat pe existenţa unui operator de telefonie la fiecare din cele 42 reprezentanţe ale RAR.