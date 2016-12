„Callatiana”, la start

Prima ediţie a Taberei de arheologie „Callatiana” a debutat, ieri, la Mangalia, urmând să se desfăşoare până duminică. Inedita manifestare care reuneşte cercetători ştiinţifici de marcă, precum şi studenţi, este organizată de Muzeul de Arheologie „Callatis” şi Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, cu susţinerea primarului Mangaliei, Cristian Radu şi a Statului Major al Forţelor Navale.

Lucrările arheologice la care participă şi studenţi ai Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti sunt coordonate de directorul Muzeului „Callatis”, cercetător ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc şi conf. univ. dr. Cristian Ionel Olariu, sub îndrumarea responsabilului ştiinţific al şantierului arheologic Callatis, dr. Mihai Ionescu. REZULTATELE CERCETĂRILOR Potrivit dr. Sorin Marcel Colesniuc, ieri a început evaluarea terenului, iar logistica necesară cercetărilor este asigurată de instituţia muzeală, care a pus la dispoziţie şi spaţiul necesar depozitării materialului arheologic descoperit. Rezultatele cercetărilor arheologice vor fi prezentate la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, congrese şi vor fi publicate în reviste ştiinţifice de specialitate. În acest sens, a fost semnat un Protocol de colaborare cu durata de patru ani, între Muzeul „Callatis” şi Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.

Cercetătorul ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc a declarat: „Printre activităţile taberei din acest an am inclus şi vizitarea muzeului, unde studenţii vor putea vedea, printre exponate, singurul papirus descoperit în România, readus în ţară, anul trecut, de la Moscova. De asemenea, am trecut în program vizitarea siturilor arheologice callatiene: zidul de nord al cetăţii Callatis şi colţul de nord-vest, necropola romano-bizantină cu mormintele de tip hypogeu şi cartierul de epocă romano-bizantină, restaurat şi conservat în subsolul unui complex hotelier din Mangalia. În această săptămână, lucrăm patru specialişti în arheologie şi opt studenţi, dar intenţionăm ca, de anul viitor, să mărim numărul colectivului de cercetare”.

Rezultatele cercetărilor de la Mangalia vor fi făcute publice de către specialişti la finalul acestei săptămâni.