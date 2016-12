Callatis 2012 Mangalia şi-a asigurat primul loc în Seria Est

Liga a IV-a la fotbal a programat la sfârşitul săptămânii trecute etapa a 19-a din acest campionat, prima din anul 2013. După CS Kogălniceanu în Seria Vest, acum cunoaşţtem şi câştigătoarea sezonului regulat în Seria Est. Este vorba despre Callatis 2012 Mangalia (fostă Viitorul Pecineaga), care a câştigat sâmbătă pe terenul celei de-a doua clasate, CS Agigea. Mai sunt de jucat trei etape din sezonul regulat şi doar şapte echipe sunt sigure că vor evolua în play-off: Callatis 2012 Mangalia, CS Agigea, CFR Constanţa, CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu, Perla Murfatlar şi Gloria Băneasa.

Rezultatele din etapa a 19-a - SERIA EST: CS Eforie - CFR Constanţa 3-2 (R. Oprea 45, I. Potoşca 47, B. Buciumeaţă 50 - M. Mocanu 40, A. Muşat 56); la juniori: 0-5; CS Agigea - Callatis 2012 Mangalia 1-3 (D. Forminte 52 - St. Banoti 48, 66, 89); la juniori: 1-6; AS Cogealac - Sparta Techirghiol 1-1 (G. Chendrea 18 - I. Beldiman 50); la juniori: 2-4; Vulturii Cazino Constanţa - Aurora 23 August 6-2 (R. Ferenţi 7, E. Asan 17, 36, I. Mareş 32, 44, 90+2 - D. Ţintă 63, G. Mariciu 76); la juniori: 5-3; Portul Constanţa - CSO Ovidiu 3-1 (I. Radu 24, C. Săndulescu 40, A. Angelis 85 - V. Lupu 55); la juniori: 11-0. Victoria Cumpăna a stat. Clasament: 1. Callatis 2012 (fostă Viitorul Pecineaga) 49p (golaveraj 84-19); 2. Agigea 38p/17j (72-26); 3. CFR 30p (39-38).

SERIA VEST: CSŞ Medgidia - CS Mihail Kogălniceanu 2-7 (S. Sali 35, P. Scîntee 58 - I. Treznea 21, C. Colciu 26, I. Ciobanu 44, N. Ivanov 60, Şt. Olar 70, S. Anei 79, 88); la juniori: 4-1; Ştiinţa Poarta Albă - Axiopolis Sport Cernavodă 0-0; la juniori: 0-4; Danubius Rasova - Tineretul Valea Dacilor 2-0 (I. Boghiţoi 83, 90+1); la juniori: 2-2; Recolta Nicolae Bălcescu - Gloria Băneasa 3-4 (I. Ciobănuc 31, E. Nedelcu 80, C. Purcea 90+3 - I. Măgureanu 9, 16, G. Marin 76, E. Cabason 85); la juniori: 0-6; Carsium Hîrşova - Perla Murfatlar 3-4 (M. Vînă 54, M. Paştea 64, I. Popa 75 - C. Nae 35, Al. Ţugui 43, 55, 70); la juniori: 3-0 (neprezentare). CS Carvăn Lipniţa a stat. Clasament: 1. Kogălniceanu 51p (golaveraj 93-18); 2. Murfatlar 34p/17j (51-22); 3. Băneasa 33p/17j (52-30).

Returul Campionatului Judeţean de fotbal (Liga a V-a) va debuta pe 17 martie, a anunţat Asociaţia Judeţeană de Fotbal. Duminică s-a jucat o restanţă din Seria Sud, etapa a 10-a: Speranţa Nisipari - Sport Prim Oltina 1-4 (C. Nica 85 - I. Andrei 5, Cr. Cotabiţă 16, 59, D. Mitu 87).