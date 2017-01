Callatis a salvat onoarea formaţiilor constănţene

Ieri după-amiază s-au disputat partidele etapei a 13-a în Liga a III-a de fotbal. Cele şase echipe constănţene din Seria a III-a au înregistrat următoarele rezultate:

@ Dodu Bucureşti - FC Farul II 2-0. După evoluţia curajoasă din meciul cu Dinamo din Cupa României, FC Farul II s-a înclinat în meciul din deplasare cu Dodu Bucureşti. Antrenorul Sevastian Iovănescu a criticat în termeni duri maniera de arbitraj a centralului Ionel Buharu: "Eu de obicei nu fac referire la arbitraj. Însă am jucat 30 de ani fotbal şi aşa ceva n-am văzut în viaţa mea. A fost furt ca-n codru. Bine că am filmat meciul şi luni vom prezenta caseta la Federaţie".

@ Oil Terminal Constanţa - Aurora Năvodari 0-0. Remiză albă în derby-ul constănţean al etapei. Gazdele au trecut pe lîngă cele trei puncte, însă Ţeican a irosit un penalty în min.80.

@ UFC Chitita - CSO Ovidiu 0-0. Chiar dacă a remizat la Chitila, CSO Ovidiu a pierdut ieri două puncte. "Trebuia să cîştigăm, însă Curt a ratat de patru ori singur cu portarul! La fel de adevărat este şi faptul că gazdele au trimis în bară în repriza a doua. Una peste alta, sîntem supăraţi că n-am plecat cu toate cele trei puncte", a declarat vicepreşedintele formaţiei din Ovidiu, Tiberiu Crudu.

@ Poli Timişoara - Callatis Mangalia 1-2 (Păun 7 / Zgubea 9, Avram 80-penalty). Callatis a refăcut rapid handicapul unui gol şi şi-a apropiat cele trei puncte în deplasarea din capitală. Golul victoriei l-a reuşit portarul Avram, care a transformat un penalty.

@ Portul Constanţa - Steaua II 1-1. Chiar dacă a deschis scorul încă din min.2 prin Boraş, Portul a irosit şansa victoriei. "Am ratat exasperant pe tot parcursul jocului. Steaua a ajuns o singură dată la poarta noastră în repriza secundă, îndeajuns însă pentru a pleca de un punct de la Constanţa".

@ Celelalte rezultate ale etapei: Rocar Bucureşti - Phoenix Ulmu 8-0, Petrolul Brăila - Dinamo II 1-3. Partidele Inter Gaz Bucureşti - Viitorul Însurăţei şi Unirea Slobozia - Dunărea Călăraşi se dispută sîmbătă, de la ora 11.00.

Clasament: 1. Dinamo II 30p (+12 la adevăr); 2. Rocar 26p (+5); 3. Slobozia 24p/ 11j (+9); 4. CSO Ovidiu 23p (+5); 5. Dodu 22p (+1); 6. Portul 21p/ 12j (0); 7. Călăraşi 20p/ 12j (+2); 8. Callatis 20p (+2); 9. Inter Gaz 19p/ 12j (+1); 10. Steaua II 18p (0); 11. Însurăţei 17p/ 12j (-1); 12. FC Farul II 17p (-1); 13. Chitila 14p (-7); 14. Brăila 11p (-10); 15. Aurora 11p (-7); 16. Poli Timişoara 10p (-11); 17. Oil Terminal 9p (-12); 18. Ulmu 4p (-14).