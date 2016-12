Callatis a spart “gheaţa“ în liga secundă

Callatis Mangalia a obţinut, sâmbătă, în faţa propriilor suporteri, prima victorie din actuala stagiune a ligii secunde, 3-0 cu FC Snagov. Cu o poziţie dificilă în clasament, Mangalia nu îşi putea permite alţi paşi greşiţi, chiar dacă nu se putea baza pe serviciile câtorva dintre jucătorii de bază. Marin Barbu a reuşit însă să-şi motiveze echipa pentru duelul cu trupa lui Laurenţiu Reghencampf, obţinând la final un succes clar şi pe deplin meritat. Damian a deschis scorul pentru Callatis în min. 31, reluând cu capul balonul în poartă, de la aproximativ 10 m. Şapte minute mai târziu, Cojenel a ridicat din nou tribunele în picioare, finalizând superb, cu un şut în diagonală de la aproximativ 14 m. Scorul final l-a stabilit Calagi, în min. 70, acesta profitând de o gafă a fundaşilor adverşi şi învingându-l pe portarul Baruch cu un şut de la 12 m. Oaspeţii ar fi putut reduce din handicap, dar Dragne a apărat lovitura de la 11 m executată de V. Dinu, în min.85. „Am fost mai atenţi în apărare şi dacă la fel s-ar fi întâmplat şi în primele două partide, poate că am fi avut mai multe puncte. Pentru noi este un nou început. Meciul a fost disputat, se putea termina 3-2, dar şi 5-0 pentru noi. Dacă atitudine am avut în fiecare partidă, de data acesta sunt mulţumit că am fost mai pragmatici şi mai concentraţi şi nu am mai făcut greşeli individuale. Va urma o partidă la Brăila, unde vrem să continuăm ceea ce am început cu Snagovul“, a precizat antrenorul principal al Callatis-ului, Marin Barbu.

Pentru Callatis au evoluat: Dragne - I. Florea, Floricel, Damian, Miron - Bardu, Bolat, Cojenel (65 Huzuneanu), Kamara (60 Kamara) - Crăciun (70 Doicaru), Calagi.