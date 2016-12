Pentru a patra oară în acest sezon, Callatis Mangalia are un nou antrenor principal. După Viorel Năstase, Bănică Oprea şi Cornel Turcu, a venit rîndul lui Mugurel Cornăţeanu, fostul jucător al Farului dar şi al celor de la Callatis, să preia banca tehnică a mangalioţilor. Cornăţeanu îi succede în funcţie lui Cornel Turcu, cel care a condus echipa în ultima perioadă şi care a dorit să-şi rezilieze înţelegerea pe cale amiabilă. “După meciul cu Farul II (n.r. - 0-2 la Mangalia) am dorit încetarea colaborării. La dorinţa celor de la echipă, am mai rămas şi la jocul cu Ovidiu (n.r. - 0-3 în deplasare) pentru a exista timpul necesar găsirii unui nou tehnician. Îmi pare rău că nu am putut ţine lotul cum aş fi dorit. Atmosfera din cadrul echipei, dar şi unele probleme personale m-au determinat să solicit întreruperea contractului“, a declarat Cornel Turcu, fostul antrenor al Callatis-ului. Noua conducere tehnică, avîndu-l pe Mugurul Cornăţeanu antrenor principal şi pe Cristian Petcu antrenor secund a preluat o echipă aflată pe locul 13 în clasament, cu doar 17 puncte (22 de meciuri disputate, patru victorii, cinci remize şi 13 înfrîngeri, golaveraj: 17-34) şi un pasiv de -13 la “adevăr“. Misiunea noii conduceri tehnice nu este deloc una uşoară, obiectivul fiind salvarea de la retrogradare, Mangalia aflîndu-se la doar şase puncte distanţă de singurul loc ce duce în Liga a IV-a. Exceptînd victoria la “masa verde” din etapa a 22-a (n.r. - 27 martie) cu Inter Gaz Bucureşti (echipă retrasă din campionat), ultimul succes al mangalioţilor s-a înregistrat tocmai în turul campionatului, mai exact pe 7 noiembrie, cînd, în etapa a 14-a, Callatis a învins, cu 3-1, pe teren propriu, pe Politehnica Galaţi. “Îmi era dor să revin ca antrenor, după ce în ultima perioadă ocupasem o funcţie în departamentul de scouting de la FC Farul. Mă bucur că am revenit la Callatis, am mulţi prieteni aici şi împreună sperăm să reuşim, să salvăm echipa de la retrogradare. Acesta este de altfel şi primul obiectiv al meu, alături de cel de reconstrucţie al echipei, urmînd ca din vară, în funcţie de posibilităţi, să vedem ce vom face. Să sperăm că al patrulea antrenor va fi cu noroc la Callatis. Pe mine mă interesează doar ce va fi de acum încolo, nu ce a fost pînă acum. Am un lot tînăr la dispoziţie, însă din ce am văzut la jucători, sînt convins că ne putem îndeplini fără probleme obiectivul“, a declarat Mugurel Cornăţeanu, noul antrenor al celor de la Callatis Mangalia.