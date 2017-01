Callatis Mangalia, cel mai bun tur din ultimii patru ani

După cinci ani petrecuţi în Liga a III-a (a retrogradat la finalul campionatului 2005-2006), Callatis Mangalia pare a avea puterea de a reveni în liga secundă. Cu un lot tânăr, dar dornic de performanţă, cu jucători trecuţi de prima tinereţe, dar dispuşi să ofere tot ceea ce pot pentru noua echipă, dar nu în ultimul rând şi cu o conducere care a asigurat suportul financiar şi liniştea necesară performanţei. Callatis Mangalia a avut o primă parte de campionat foarte bună, obţinând 11 victorii, două rezultate de egalitate (1-1 la Slobozia şi 1-1 la Tunari) şi o singură înfrângere (1-2 la Călăraşi). Avându-l pe Cristian Cămui la timonă, tehnician care se poate mândri că a format încă din stagiunea precedentă o echipă care în actualul sezon a avut un start fulminant, Callatis a înregistrat opt victorii consecutive! Problemele personale ale lui Cămui au făcut însă ca la cârma echipei să ajungă, din etapa a 13-a, Eric Lincar, iar fostul internaţional a încheiat turul cu maximum de puncte în cele trei etape în care a pregătit formaţia. „O primă parte benefică, prin formarea unei echipe competitive, iar seriozitatea care este la club, atât în privinţa băncii tehnice, a jucătorilor cât şi a conducerii administrative, este maximă. În aceste condiţii era normal ca la sfârşitul turului să fim pe primul loc, la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia. S-a format din mers o echipă competitivă pentru că sezonul trecut a fost unul de tranziţie, în care am format o echipă bună, tânără şi care în mare parte se regăseşte şi în acest sezon. Apoi, cu câţiva jucători cu experienţă pe care i-am adus, precum Doicaru, Ivaşcă, Floricel, cu un alt jucător de valoare, Kamara, care deşi nu are atât de multă experienţă pe noi ne-a ajutat, dar şi cu Răvoiu, Ionuţ Florea sau Vlad Neagu, de care sunt foarte mulţumit. Echipa a trecut cu bine şi peste schimbarea antrenorului. Cristi Cămui a avut unele probleme personale şi a trebuit să îl înţelegem, iar apoi l-am adus pe Eric Lincar, un antrenor tânăr, de perspectivă, care din fericire a luat nouă puncte în trei meciuri. Suporterii Callatis-ului pot aştepta Noul An cu speranţa că ne dorim foarte mult să promovăm, iar după ce vom reuşi acest lucru vom dori să investim şi în baza sportivă, să recondiţionăm şi gazonul şi tribunele şi ce mai este necesar. Cei cinci ani în Liga a treia sunt destul de mulţi, dar acum, cu noul primar pe care îl avem alături de noi, Claudiu Tusac, şi el un fost fotbalist la Galaţi, sper să reuşim să promovăm pentru că toţi factorii locali din Mangalia sunt lângă noi, aici referindu-mă la Primărie. Vor fi şi schimbări în lot în această pauză, pentru că la noi la fiecare şase luni ciurul cerne şi vom vedea de cine ne despărţim şi pe cine vom aduce. Am discutat deja cu şapte-opt jucători, dar îi vom anunţa doar după ce vor fi semnate actele“ a declarat preşedintele clubului Callatis Mangalia, Neculai Tănase. Reunirea lotului este programată pentru 12 ianuarie, iar după antrenamentele de reacomodare la efort, programate în perioada 12-24 ianuarie, se va efectua un cantonament la munte, locaţia nefiind încă stabilită.