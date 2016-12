Callatis Mangalia este pe drumul cel bun

După o perioadă de incertitudini, în care antrenorul Mugurel Cornăţeanu îşi făcea probleme în privinţa lotului cu care va aborda apropiata ediţie de campionat, conducerea clubului din Mangalia a reuşit să asigure toate condiţile propice performanţei. Preluarea echipei în proporţie de sută la sută de către Primăria Mangalia, a adus stabilitatea financiară şi siguranţa că lucrurile vor merge pe un drum bun. A fost numit un nou Consiliu de Administraţie, vor exista schimbări majore şi în cadrul conducerii executive, totul pentru ca formaţia mangaliotă să poată spera într-un viitor frumos. “Această echipă se reclădeşte, în special datorită implicării primarului Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, care a dorit ca şi fotbalul să conteze pentru oraş. Sîntem la început de drum, echipa a fost preluată de la zero şi vrem să facem totul pas cu pas. Obiectivul pentru acest sezon va fi formarea unei formaţii competitive, a unui lot valoros care să poată creşte de la an la an. Important este că la Mangalia va exista stabilitate şi vrem să facem lucruri foarte bune“, a explicat situaţia actuală a clubului noul preşedinte al Consiliului de Administraţie, Mihai Voicu. Au fost aduşi jucători cu experienţă, cel mai important dintre aceştia fiind faristul Daniel Florea. După ce nu a intrat în planurile lui Şumudică, Daniel Florea a acceptat oferta celor de la Mangalia, unde va juca sub formă de împrumut pentru următorul sezon. Tot sub formă de împrumut, dar pe o perioadă de doi ani, au venit de la Farul, Ţarălungă şi Mihai Armando, în timp ce pentru nigerianul Henry se discută cu oficialii Farului pentru un împrumut pe o perioadă de un an. Toţi cei patru jucători pot reveni însă la Constanţa dacă se va considera că este nevoie de serviciile lor. La Callatis a ajuns şi Alexandru Pădureţu (fratele lui Răzvan Pădureţu, de la Unirea Urziceni), acesta evoluînd în ultimul sezon la Mogoşoaia, în Liga a III-a. Echipa mangaliotă s-a întărit şi pe postul de portar, acolo unde au fost aduşi Laurenţiu Marin (de la Mogoşoaia) şi Robert Barbu (de la Băile Felix). “Am în pregătire 22 de jucători şi pot spune că sînt mulţumit de lot. Există o bună concurenţă pe aproape fiecare post, doar omogenitatea ne mai lipseşte“, a declarat antrenorul Mugurel Cornăţeanu. Pînă la începutul campionatului, programat pentru 21 august, echipa îşi va continua antrenamentele la Mangalia, fără a mai disputa meciuri de verificare.