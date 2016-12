Callatis Mangalia şi-a definitivat lotul pentru retur

Callatis Mangalia, ocupanta locului secund în Seria a 2-a din Liga a III-a la fotbal, are în această perioadă cea mai puternică campanie de achiziţii dintre toate formaţiile constănţene. Visul comunităţii din Mangalia de a-şi vedea echipa de suflet din nou în Liga a II-a începe să prindă tot mai mult contur. Deşi prima parte a sezonului a fost una foarte bună, Callatis fiind pe locul secund în clasament doar din cauza unui gol mai puţin marcat faţă de Unirea Slobozia, conducerea clubului din Mangalia a avut o campanie puternică de întărire a lotului, menită să aducă şi mai multă siguranţă obiectivului stabilit. După Bermudez, Dimcea, Crăciun şi Ionel Posteucă, conducerea clubului constănţean a mai legitimat ieri doi jucători: Sebastian Agache şi Marius Avram. Agache are 22 ani, este fundaş lateral, aparţine de Oţelul Galaţi, dar în turul actualului sezon a evoluat pentru Dunărea Galaţi. Marius Avram are 20 de ani, este mijlocaş defensiv şi aparţine tot de Oţelul Galaţi. „Ambii au semnat cu noi până la finalul campionatului, cu drept de prelungire dacă vom fi mulţumiţi. În acest moment lotul este definitivat. Suntem mulţumiţi de achiziţii. Avem un lot mult mai bun decât în tur, cu dubluri pe fiecare post. Avem 22 de titulari şi cine va fi mai în formă acela va juca. Un lot care ne dă şi mai multă încredere că obiectivul va putea fi îndeplinit. Din fericire am avut sprijinul comunităţii, al primarului Claudiu Tusac, care ne-a ajutat cu banii necesari efectuării în condiţii foarte bune a cantonamentului de la Izvorani, precum şi în privinţa transferurilor efectuate. Fără un astfel de sprijin nu am fi putut realiza nimic din ce am făcut. Ne dorim foarte mult să îl putem răsplăti cu o promovare“, a declarat preşedintele formaţiei mangaliote, Neculai Tănasă.