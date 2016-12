Callatis nu vrea să se înece în Dunăre

După eşecul, scor 1-3, cu Săgeata Năvodari, de pe teren propriu, Callatis Mangalia este nevoită să obţină sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), prima victorie pe teren străin pentru a mai repara din deficitul la adevăr. Nu va fi uşor pentru Bardu şi compania, gazdele fiind una dintre formaţiile care cedează foarte greu puncte pe teren propriu. În plus, Dunărea Galaţi se află şi ea într-o situaţie dificilă, cele 15 puncte din clasament asigurându-i doar o linişte de moment. „Întâlnim o echipă foarte bună. Cu siguranţă ne aşteaptă un meci dificil, dar mergem să luăm toate cele trei puncte. Ne-am mulţumi chiar şi cu un punct, mai ales că va fi obţinut în deplasare, dar ar fi foarte important pentru noi dacă am învinge, pentru că am recupera punctele pierdute cu Săgeata. Clasamentul este încă destul de strâns, între locurile 7-15 fiind doar şase puncte, astfel că două victorii la rând sau două eşecuri te pot urca sau coborî foarte mult“, a declarat antrenorul Mugurel Cornăţeanu. Singura absenţă a Mangaliei la acest meci va fi Doicaru, acesta fiind accidentat. Echipa probabilă de start a Mangaliei: Neagu - Samson, Răvoiu, Floricel, Evdochim - Bardu, Bolat, Erdinci Cogali, Kamara - Calagi, Ungureanu.