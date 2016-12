Callatis susţine azi primul amical la Izvorani

Fotbaliştii de la Callatis Mangalia, formaţie clasată pe locul 2 în Liga a III-a, Seria a 2-a, se află de luni în cantonament, la Complexul Olimpic “Sydney 2000” din Izvorani. „Pregătirea se desfăşoară conform programului stabilit de antrenori, într-o bază sportivă superbă, unde nu ne lipseşte nimic. Condiţiile de aici sunt la superlativ: teren sintetic de antrenament, sală de forţă, bază de refacere, toate excelente. Jucătorii au câte două antrenamente pe zi, alternând sala de forţă, pregătirea fizică pe teren şi pregătirea cu mingea”, a declarat Neculai Tănasă, preşedintele grupării din Mangalia. Antrenorii Erik Lincar, Aurel Chelu şi Laurenţiu Gheorghe au la dispoziţie un lot alcătuit din 22 de jucători: Vl. Neagu, L. Marin şi Bermudez - portari; Ţarălungă, B. Bucur, L. Florea, Floricel, Răvoiu, Al. Iovănescu şi Fl. Stoica - fundaşi; Erdinci Cogali, Bardu, Al. Grigoraş, Bolat, Calagi, I. Florea, Ioviţă şi Dimcea - mijlocaşi; Doicaru, Patane, Kamara şi Crăciun - atacanţi. Crăciun este un atacant venit la Mangalia tot pe filiera Oţeul Galaţi, la fel ca Bermudez, Stoica şi Ioviţă. El ar putea fi a cincilea jucător transferat în iarnă de Callatis, după cei trei amintiţi mai sus şi Cosmin Dimcea, fost la Viitorul Constanţa. Reamintim că, în această iarnă, Callatis a renunţat la jucătorii Pădureţu, Ivaşcă, Ciuciuleacă, Tiago, D. Ene, R. Barbu şi A. Mihai.

Callatis susţine astăzi al doilea meci amical din 2011, după ce săptămâna trecută, la Albeşti, învingea cu 5-0 pe Internaţional Pecineaga. Adversara mangalioţilor va fi Inter Clinceni, formaţie de Liga a III-a antrenată în campionatul trecut chiar de Erik Lincar. În celelalte meciuri de verificare susţinute la Izvorani, Callatis se va întâlni cu echipele ACS Berceni (pe 29 ianuarie), CS Buftea (pe 31 ianuarie) şi Astra II Ploieşti (pe 2 februarie).

CONDOLEANŢE, IANIS ZICU. Neculai Tănasă a ţinut să adreseze, şi prin intermediul cotidianului Telegraf, condoleanţe fostului său coechipier de la FC Farul Constanţa, Ianis Zicu, a cărui mamă, Zoe, a încetat din viaţă luni, după o lungă şi grea suferinţă. „Un an de zile am fost coleg de cameră cu el. Când a venit la Farul era puşti şi l-am luat sub aripa mea. Am cunoscut-o bine şi pe mama lui, o femeie deosebită. Miercuri vin la Constanţa, să fiu alături de Ianis”, a spus preşedintele clubului din Mangalia.