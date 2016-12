Callatis, victorie surprinzătoare la Năvodari

Cu doar 16 jucători rămaşi în lot, la unii renunţându-se, în timp ce alţii nu au semnat încă prelungirea contractelor, Callatis Mangalia a obţinut o victorie mai puţin scontată în amicalul de sâmbătă, de la Năvodari, scor 2-1. Săgeata a deschis scorul după numai şapte minute, Şamata învingându-l pe L. Marin cu un şut imparabil, la vinclu, de la marginea careului. Lipsa de pregătire din ultima perioadă, dar schimbările produse la nivelul lotului şi a băncii tehnice şi-au pus amprenta asupra jocului năvodărenilor, care nu au mai reuşit să se apropie periculos de poarta adversă. După două ocazii uriaşe ale lui Kamara şi Calagi, Callatis a egalat, în min. 35, prin Ungureanu, proaspăta achiziţie reuşind să înscrie cu un şut superb de la 20 m, după ce s-a desprins din marcajul a doi adversari. Kamara a adus victoria Callatis-ului cu zece minute înainte de final, speculând o greşeală a fundaşilor centrali ai Săgeţii, învingându-l pe Ariton cu un şut plasat, de la 12 m.

„Un joc de pregătire în care am vrut să vedem cum stăm cu lotul, cu ce jucători mai avem nevoie să îl completăm. Pregătirea a fost total ratată până acum, cu pauză, apoi meciuri de baraj şi iar pauză“, a declarat, la final, principalul Săgeţii, Constantin Gache. „Căldura a fost insuportabilă, dar am văzut două echipe care au încercat să joace. Mai avem de lucrat la omogenitate, dar mai aşteptăm şi alţi jucători. Până acum am făcut câteva achiziţii bune, de care sunt mulţumit, dar mai avem nevoie de jucători“, a afirmat şi tehnicianul Callatis-ului, Marin Barbu.

Au evoluat: Săgeata - repriza I: Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, Costachi - V. Apostol, Şicu, M. Gheorghe, Şamata - Borza, Jianu; repriza a II-a: Gordin (75 Ariton) - Bold, Goşa, Mişelăricu, Costachi - N. Creţu, L. Mihai, Vezan, Corcoveanu - D. Zaharia, E. Nanu; Callatis Mangalia: L. Marin - Cogali, Ferariu, Damian, Floricel - Kamara, Bolat, Cojenel, Calagi - Şt. Iordache, Ungureanu. Au mai jucat: Neagu, Bardu, I. Florea, Doicaru şi Şt. Sandu. Au arbitrat: Ionel Nae (Năvodari), ajutat de Florin Nae (Năvodari) şi Bogdan Bercea (Constanţa).