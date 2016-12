Calorifere „amorţite”

Locuitori ai blocului U1 situat pe strada Unirii (Cartierul Faleză Nord) au reclamat, în weekend, probleme la sistemul central de încălzire. Mai exact, oamenii s-au plâns că au caloriferele „amorţite”, în condiţiile în care temperaturile peste noapte au fost chiar şi de minus 5-6 grade C. „De regulă avem foarte cald în apartamente, nu avem de ce să ne plângem, este bine. Suntem bătrâni şi avem nevoie de un asemenea climat. Plătim, aşa cum am plătit mereu. Nu avem restanţe. Nu ştim ce se întâmplă, mai ales în plină iarnă”, a spus un locatar. Reprezentanţi ai Dispeceratului RADET au explicat că, într-adevăr, sunt probleme în acest sens, dar că nu ei sunt vinovaţi. „Cei de la CET ne-au comunicat că sunt ceva probleme la presiune, astfel că s-a ajuns la un debit de jumătate, 12 mc/oră, în loc de 25mc/oră. Am trimis şi noi echipe pentru a vedea exact ce se întâmplă”, a spus, sâmbătă seara, dispecerul RADET de serviciu. Se speră ca problema ivită să se remedieze, iar caloriferele să se încălzească astfel încât oamenii să nu aibă de suferit, mai ales că meteorologii au anunţat că se reîntorc ninsorile iar temperaturile vor fi din nou scăzute.